Транспорт 12 марта 2024, 12:37 Авиакомпании S7 пригрозили штрафом за необоснованные цены на билеты ФАС возбудила дело против авиакомпании S7 из-за цен на билеты РИА «Новости»

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Руководство авиакомпании «Сибирь», известной под названием S7, вопреки требованию антимонопольщиков не обосновало цены на перевозку пассажиров. Из-за этого возбудили дело о злоупотреблении доминирующим положением, сообщили в пресс-службе ФАС России.

Авиакомпания в одном подклассе тарифа продавала билеты разной стоимости на один и тот же рейс в одинаковую дату. Ведомство выяснило, что цена не зависела от набора услуг на борту, срока покупки и дополнительных расходов перевозчика.

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В процессе разбирательства антимонопольщики узнали, что S7 не утверждала коммерческую политику или другой акт, определявший ценообразование. ФАС выдала предупреждение и потребовала предоставить такой документ.

«Перевозчик не исполнил предупреждение ведомства, а также пытался оспорить его законность в суде. Однако Арбитражный суд города Москвы поддержал позицию ФАС России. Службой принято решение о возбуждении дела в отношении АО „Авиакомпания „Сибирь“», — сообщила пресс-служба.

Перевозчика обвинили в нарушении статьи 10 «Закона о защите конкуренции», а именно злоупотреблении хозяйствующим субъектом доминирующим положением. Авиакомпании грозит штраф.

Авиакомпанию «Победа» наказали за продажу несуществующих мест в самолете. В конце 2023 года двух пассажиров не пустили на рейс.