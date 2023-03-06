Эксклюзив 06 марта 2023, 16:53 «Антиобщественно и аморально». В России призвали запретить операции по смене пола Политолог Ярошенко призвал запретить проведение операций по смене пола в России freepik

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Операции по смене пола в России следует запретить, потому что их осуществление нарушает нормы действующего законодательства, рассказал «360» политолог Алексей Ярошенко. По его словам, подобные хирургические вмешательства идут вразрез с моральными устоями общества.

Эксперт напомнил, что каждый год в стране проводят несколько сотен подобных операций, в результате которых мужчины становятся «женщинами» и наоборот.

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«Подобную практику в России необходимо полностью запретить, сделать незаконной, и после этого жестко следить за тем, чтобы этого не происходило в принципе. Это нарушение не только моральных устоев нашего общества, не только божественного закона, но и нарушение в том числе нашего нынешнего законодательства, которое запрещает ЛГБТ-пропаганду», — заявил Ярошенко.

По его словам, совершившие «трансгендерный переход» люди публично рассказывают о том, как не могли самоидентифицироваться. Политолог добавил, что такие действия следует расценивать как пропаганду ЛГБТ.

«Это бред полнейший, это все неправильно, антиобщественно и аморально. <…> Если мы этого не сделаем, чем мы тогда отличаемся от тех сатанистов и безбожников, которые находятся в Америке и вовсю это пропагандируют и где масштабы этого только растут?» — отметил Ярошенко.

Собеседник «360» добавил, что число операций растет. По его мнению, это связано с возможностью их проведения. Политолог предложил запретить подобную практику, а попытавшихся обойти запрет жестоко наказывать в соответствии с законом.

Родители из Европы могут стать фигурантами уголовных дел только за то, что будут отговаривать своих детей от проведения операции по смене пола, заявил украинский политолог и экономист Александр Дудчак. Он назвал происходящее в регионе сатанизмом и борьбой с человеческим родом.