Образование 16 апреля 2024, 01:57 Патриотизм или традиция западных элит? Как новые виды спорта впишутся в школьную программу Доцент Корягина: введение в школьный курс гольфа потребует допфинансирования Freepik

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Минпросвещения включило в школьную программу по физкультуре новые виды спорта — чирлидинг, гольф, ушу. В приказе отметили, что гольф «формирует патриотизм и нравственные качества». Изменения в школьной программе появятся в следующем учебном году. О подводных камнях нововведения узнал «360».

«Гольф формирует патриотизм»

В программу министерство также добавило модули по биатлону, скалолазанию, спортивному туризму, хоккею на траве, перетягиванию каната, тяжелой атлетике, конькам, теннису, роллер-спорту, а также различным видам единоборств.

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Особое внимание уделили гольфу. В ведомстве заявили, что гольф полезен для социального и интеллектуального развития школьников, этот вид спорта помогает вырабатывать стратегическое мышление, целеустремленность и упорство.

«Гольф, как средство воспитания, формирует у обучающихся чувство патриотизма, нравственные качества (честность, доброжелательность, дисциплинированность, самообладание, терпимость, коллективизм)», — сказано в тексте приказа.

Также в Минпросвещения уверены, что требующий соблюдения этикета гольф поможет дисциплине учеников и научит их самообладанию в сложных ситуациях.

В защиту чирлидинга в министерстве привели то, что это командный вид спорта, сочетающий физические нагрузки и гармонию.

Elena Mayorova / Global Look Press

С министерством не согласились в партии «Коммунисты России». Председатель Сергей Малинкович в беседе с РИА «Новости» раскритиковал приказ и назвал гольф «традицией западных недружественных элит». Российским школьникам следует играть в городки, лапту, казаки-разбойники и в «Чапаева», считает Малинкович, о чем он и заявил в письме, адресованном председателю правительства Михаилу Мишустину.

«Пройтись по верхушкам»

Так ли все однозначно с новыми модулями в школьной программе, «360» поинтересовался у учителя Натальи Тихоновой. Педагог назвала инициативу интересной. По ее мнению, полезно разнообразить занятия физической культурой новыми видами спорта.

«Не могу ничего сказать про чувство патриотизма от занятий гольфом — все-таки у нас нет на слуху великих гольфистов. Все знают про Овечкина, Яшина, Хоркину… А гольфистов — нет, не знаем», — отметила Тихонова.

Учитель задалась вопросом, как эти новые модули состыкуются с существующей школьной программой.

«Разные виды спорта в разных классах? В один учебный год — это просто пройтись по верхушкам… Было бы неплохо дифференцировать занятия — чтобы у детей в рамках школьной программы был выбор, каким спортом заниматься», — отметила педагог.

Тихонова отметила плюсы нововведения — расширение кругозора школьников, тренировка разного вида навыков, знакомство с олимпийскими видами спорта, приобщение к здоровому образу жизни.

Также учитель указала на нюансы, которые не спешила называть минусами. Она отметила, что в рамках школьной программы нельзя на хорошем уровне изучить такое количество видов спорта, на это не хватит времени. Также педагог обозначила вопрос квалификации учителей физкультуры — они должны владеть этими видами спорта, чтобы преподавать его.

«Опять возвращаемся к оценке — как можно одинаково оценивать детей с разной подготовкой и разными физическими данными по одной шкале?» Наталья Тихонова Учитель

Тихонова заметила, что не все ученики имеют талант к танцам или ушу, и это не повод ставить плохие оценки. Каждый школьник должен найти подходящий для него вид спорта.

«Вопрос в бюджете»

Со школьным учителем согласилась доцент РЭУ имени Плеханова Инга Корягина. Она считает, что для новых видов спорта придется или нанимать новых преподавателей, или обучать им действующих учителей физкультуры.

«Вопрос всегда в бюджете и источнике его пополнения: будут ли выделены средства на повышение квалификации или переобучение преподавателей?» — задала ключевой вопрос собеседница издания.

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Еще один немаловажный вопрос — кто будет обеспечивать экипировку учеников. Корягина отметила, что семьи не смогут взвалить на себя эту статью расходов.

«Если материальные и кадровые вопросы будут решены не за счет родителей, то радость детей от познания нового и открывшихся новых возможностей, которые, возможно, будут доступны многим ученикам только на уровне школы, компенсирует все трудности взрослых по выполнению поставленной задачи», — подытожила Корягина.