15 апреля 2024, 14:36
Учитель Луховицкий: большинство школ в РФ не смогут обеспечить учеников снаряжением для гольфа
Минпросвещения РФ обязало муниципалитеты позаботиться об оборудовании для изучения новых видов спорта в школах. О недостатках модуля рассказал член Совета межрегионального профсоюза работников образования «Учитель» Всеволод Луховицкий в беседе с ИА НСН.
По его мнению, большинство образовательных учреждений не смогут предоставить ученикам необходимое снаряжение для гольфа и скалолазания.
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«Каждый муниципалитет должен будет думать о том, каким образом обеспечить исполнение министерского приказа», — отметил педагог.
При этом он добавил, что новые виды спорта действительно принесли бы пользу детям. Один из плюсов — воспитание патриотизма.
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