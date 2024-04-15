Образование 15 апреля 2024, 14:36 Учитель Луховицкий: большинство школ в РФ не смогут обеспечить учеников снаряжением для гольфа

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Минпросвещения РФ обязало муниципалитеты позаботиться об оборудовании для изучения новых видов спорта в школах. О недостатках модуля рассказал член Совета межрегионального профсоюза работников образования «Учитель» Всеволод Луховицкий в беседе с ИА НСН.

По его мнению, большинство образовательных учреждений не смогут предоставить ученикам необходимое снаряжение для гольфа и скалолазания.

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«Каждый муниципалитет должен будет думать о том, каким образом обеспечить исполнение министерского приказа», — отметил педагог.

При этом он добавил, что новые виды спорта действительно принесли бы пользу детям. Один из плюсов — воспитание патриотизма.