Образование 10 апреля 2023, 23:41 Не учиться, так выкручиваться. Чем обернется для школьников денежное поощрение за хорошие отметки Детский психолог Наумова: школьника важно мотивировать на учебную деятельность Pxhere

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Российских школьников предложили денежно поощрять за пятерки и зачислять вознаграждение на «Пушкинскую карту». По мнению психологов, система поощрения работает хорошо. Однако важно, чтобы мотивация ребенка к учебной деятельности не переросла в стремление только зарабатывать деньги.

Эксперимент для повышения успеваемости

Автором инициативы о денежном поощрении школьников за хорошие оценки стала депутат от партии «Новые люди» Анна Скрозникова.

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Свое обращение о возможной плате учащимся она направила премьер-министру России Михаилу Мишустину. В нем Скрозникова указала на положительное влияние «Пушкинской карты» на культурное развитие молодежи.

По мнению автора инициативы, кабмину следует провести такой эксперимент для учеников старших классов за высокую учебную успеваемость. Пятерки можно было бы автоматически «конвертировать» из системы «Электронного журнала» по итогам четверти и зачислять деньги на «Пушкинскую карту».

Поощрение должно работать в комплексе

Система поощрения работает здорово, отметила в беседе с «360» детский психолог Дарья Дугенцова, но с учетом вычитания денег за плохие оценки.

Не когда мы только поощряем, а когда еще и что-то уменьшаем. Например, ребенок получил пятерку — пять штук, а потом двойку. А двойка будет равна вычету, например, той же суммы, которую стоит пятерка. Вот в этом комплексе очень здорово работает. Дарья Дугенцова детский психолог

Детям стоит дать возможность выбирать, что конкретно можно купить. Хорошо, если выбор, куда потратить вознаграждение за хорошие отметки, будет небольшим.

«Чтобы не было такого — „трать на что хочешь“, а [чтобы] ребенок на что-то конкретное копил, чтобы это было как отдельный счет, так скажем, на мечту какую-нибудь, которая заранее оговорена вместе с ребенком, и так будет замечательно и прекрасно все работать», — заметила Дугенцова.

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Также она допустила малую вероятность того, что некоторые дети могут гнаться именно за оценками, а не знаниями, чтобы в дальнейшем получить деньги. В этом нет ничего плохого, поскольку школьники будут учиться «выкручиваться».

В любом случае, чтобы получить пятерку, нужно постараться и заслужить ее. Вот какими способами — это другой разговор, но это научит детей выкручиваться, а это тоже важный способ коммуникации с миром. Дарья Дугенцова

Дугенцова объяснила, что не всегда можно получить оценку за знания, а в случае с поощрением дети начнут учиться, по крайней мере, «выкручиваться из ситуации, где-то списать, а где-то — побольше подучить, поговорить с учителем для того, чтобы к себе его расположить».

«То есть будет ли это плохо, что они будут стремиться получить деньги — нет. Потому что это научит их в дальнейшем больше познать мир благодаря тем же 100 рублям», — пояснила специалист.

Сейчас школьники до 12 лет нацелены на учебу, потому что ведущая деятельность у них учебная, объяснила психолог. Позже на передний план у подростков выходят интимно-личностные отношения.

«Поэтому им важно общение и уже, в принципе, все равно на учебу. А если будет поощрение такого вида, как денежное, то получится, наоборот, здорово. Они хотя бы будут на это больше обращать внимание», — объяснила Дугенцова.

Она также призвала не наседать на подростков за подобное отношение к учебе, поскольку задача их возраста — общаться.

Важно не подменить задачу

Очень важно не подменять учебную задачу на зарабатывание денег, отметила в разговоре с «360» детский психолог Наталья Наумова. Она объяснила, что ребенок учится для того, чтобы знать что-то, чтобы иметь знания. Школьнику усилие воли необходимо, чтобы хорошо учиться, а потом получить желаемую должность на работе.

Нам важно ребенка мотивировать на учебную деятельность, чтобы он именно в учебе добивался результатов. Если мы это подменяем деньгами, то у ребенка есть задача не изучить материал, а заработать деньги. Соответственно, ребенок начинает учиться для того, чтобы получить деньги, а дальше полученная информация полученная становится ненужной. Наталья Наумова детский психолог

По ее словам, есть вероятность, что какого-то ребенка подобное поощрение может мотивировать и у него появится желание зарабатывать деньги, а не получать знания. Если у ребенка не будет получаться учиться и не выйдет зарабатывать, в отличие от других школьников, это может привести к разочарованию и полному отказу от учебы.

«Есть дети, у которых легко идет учеба. <…> Эта ситуация не ухудшит их картину. А есть те, которые хотели бы учиться хорошо, но у них не получается. Нужно искать другие подходы, не рублем их наказывать, а напротив, искать возможность педагогам так преподносить материал, чтобы каждый ребенок мог его усваивать. <…> Через деньги мы улучшить качество знаний, к сожалению, не сможем», — заключила Наумова.