10 апреля 2023, 16:48
Российских школьников решили поощрять за пятерки деньгами
В Госдуме предложили перечислять школьникам деньги за пятерки на «Пушкинскую карту»
Ученикам российских школ предложили перечислять деньги на «Пушкинскую карту» за отличные отметки. С инициативой выступила депутат от партии «Новые люди» Анна Скрозникова, сообщило РИА «Новости».
Парламентарий уже направила обращение о возможной плате учащимся главе кабмина Михаилу Мишустину. В нем Скрозникова указала на положительное влияние «Пушкинской карты» на культурное развитие молодежи.
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«Представляется целесообразным провести эксперимент по использованию указанной программы для создания материальных стимулов в целях повышения учебной успеваемости», — подчеркнула она.
Эксперимент, по мнению депутата, нужно провести среди старшеклассников и поощрять их за высокую учебную успеваемость. Скрозникова допустила, что пятерки можно было бы автоматически «конвертировать» из системы «Электронного журнала» по итогам четверти и зачислять деньги на «Пушкинскую карту».
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