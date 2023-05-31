Образование 31 мая 2023, 12:14 Московские школьники выиграли 51% золотых медалей на Всероссийской олимпиаде Мэр Москвы Собянин поздравил школьников в победе в финальном этапе Всероссийского конкурса Сайт мэра и правительства Москвы

Читать 360tv в

Завершилась Всероссийская олимпиада школьников 2022/2023 учебного года. Москва стала лидером по количеству победителей и призеров. Мэр города Сергей Собянин поздравил ребят с таким успехом.

«Всего на счету москвичей — 1391 награда по всем 24 предметам. Сегодня с радостью поздравил победителей и призеров с этим впечатляющим достижением», — написал он в своем Telegram-канале.

Реклама

В олимпиаде особо отличились два старшеклассника. Они стали призерами сразу по четырем предметам: астрономии, математике, физике и экономике. Это Михаил Гарковенко и Алексей Чернышев.

Сергей Собянин отдельно отметил учеников с ограниченными возможностями здоровья. Они наравне сражались с другими участниками.

Например, 10-классник Матвей Головин стал абсолютным победитель олимпиады по русскому языку в своей параллели. Элизабет Пфанненшмидт из школы-интерната победила в олимпиаде по французскому языку и стала призером по английскому.

Тимофей Мацнев из девятого класса занял призовое место по экономике, 11-классник Алексей Кокоулин — по литературе.

Помимо памятных грамот и дипломов ребята получат денежные выплаты. Победители — по 500 тысяч рублей, призеры — по 300 тысяч, а участники, не завоевавшие звания победителя/призера, — по 100 тысяч рублей. Мэр города отметил огромный вклад педагогов в образование школьников.

Ранее шестеро учеников из Физтех-лицея имени Капицы в Долгопрудном в составе сборной России завоевали золотые медали на Азиатской физической олимпиаде в Улан-Баторе в Монголии. Среди них были Роман Бурцев, Даниил Гаврилов, Всеволод Доля, Алексей Душанин, Александр Ершов и Александр Ившин.