Подмосковье 30 мая 2023, 15:26 Лицеисты из Долгопрудного выиграли золотые медали на олимпиаде по физике в Монголии До поездки в Монголию / Андрей Лукашин

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Шестеро учеников из «Физтех-лицея» имени Капицы в Долгопрудном в составе сборной России завоевали золотые медали на Азиатской физической олимпиаде в Улан-Баторе в Монголии. Среди них были Роман Бурцев, Даниил Гаврилов, Всеволод Доля, Алексей Душанин, Александр Ершов и Александр Ившин.

В их команде были московские школьники Вячеслав Бобков и Егор Потапов. Потапов помимо золотой медали взял спецприз за лучший результат экспериментального тура.

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В этом году соперниками стали 230 подростков из 30 азиатских стран. Им предложили пройти один пятичасовой теоретический тур и несколько экспериментальных. Помимо соревнований школьники смогли насладиться культурной программой. В нее вошли экскурсии в буддийские монастыри и музей Чингизхана.

Азиатская физическая олимпиада — это престижное соревнование по физике для старшеклассников, которое проводят ежегодно начиная с 2000 года. Впервые турнир прошел в Индонезии.

«Пятеро из шестерых ребят — выпускники 11-х классов. Ради этой поездки они пропустили такой важный для каждого школьника праздник, как „Последний звонок“. Только один представитель нашей делегации в сборной России — 10-классник. Это Даниил Гаврилов», — рассказал педагог лицея Андрей Лукашин.

«Важно отметить, что в сборной из восьми человек трое десятиклассников. Это хороший задел на олимпиадный сезон 2024 года», — заявил тренер сборной России и преподаватель МФТИ Виталий Шевченко.

По его словам, победа досталась российским ребятам очень тяжело. Половину задач они не смогли решить. Решающим стали результаты экспериментальной подготовки, которой члены сборной России смогли заниматься на базе МФТИ в Долгопрудном.

Ранее губернатор Андрей Воробьев поздравил лицеистов из Подмосковья с победой на Азиатской олимпиаде по физике. Она выиграли шесть золотых медалей.

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