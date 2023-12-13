13 декабря 2023, 16:45
«Это огромная помощь родителям». Бесплатную продленку призвали вернуть в российские школы
Депутат Смолин: нужно вернуть продленки в школы и прошлый закон об образовании
- 01Первый заместитель председателя комитета по образованию и науке, депутат от фракции КПРФ Олег Смолин: ГПД необходимо вернуть
- 02Член Совета межрегионального профсоюза работников образования «Учитель» Дмитрий Казаков: государство должно заострить внимание на ГПД
- 03Профориентолог, учитель Наталья Тихонова: педагогам эмоционально тяжело работать до вечера
Школьная продленка получила широкую известность еще в советское время. Однако закон, принятый в 2013 году, изменил ее условия. Сегодня, по данным Минпросвещения, только 26% российских школ организуют группы продленного дня, при этом в некоторых учебных заведениях плата за них может достигать восьми тысяч рублей. Почему продленка потеряла статус дополнительного образования и зачем ее необходимо вернуть, «360» объяснили учителя и депутат.
Далее — прямая речь собеседников «360».
Первый заместитель председателя комитета по образованию и науке, депутат от фракции КПРФ Олег Смолин: ГПД необходимо вернуть
Причина «ухода» продленок
До 2013 года, согласно прошлой формулировке закона «Об образовании», группы продленного дня (ГПД) в российских школах были бесплатными. Причем их относили к образовательной деятельности, и это было абсолютно правильно.
В новом законе группы продленного дня переименовали в группы по присмотру и уходу (ГПиУ), поэтому на них перестали распространяться нормы, согласно которым среднее школьное образование общедоступно и бесплатно.
Естественно, после этого во многих городах ввели определенную плату за продленку. На мой взгляд, суммы до восьми тысяч рублей в месяц — очень серьезные деньги.
Мы неоднократно предлагали вернуться к ситуации, которая была до 2013 года. Необходимо вернуть группам продленного дня статус образовательных мероприятий. Это не просто присмотр и уход за школьниками.
Преимущества ГПД
Вообще, продленки ведут педагоги, в частности, они организуют в рамках групп продленного дня выполнение домашних заданий, помогают ученикам разобраться в какой-то теме, если им это нужно. Это не такая же работа, как у тети Маши в раздевалке или в столовой, при всем уважении к остальным сотрудникам учебного заведения.
К сожалению, правительство и большинство парламентариев в Государственной думе упираются в принятии таких законов. Мое мнение: продленки необходимо вернуть. [Депутаты от партии КПРФ] заинтересованы в том, чтобы дети не оставались без присмотра после занятий и чтобы женщины [после декрета] спокойно выходили на работу.
Это особенно актуальное предложение после повышения пенсионного возраста — число молодых бабушек сильно сократилось. Соответственно, помогать детям в младшей и средней школе выполнять задания и заниматься другими делами стало некому либо возможностей стало гораздо меньше.
Поэтому мы думаем, что следует вернуться к ситуации, которая была в законодательстве до 2013 года, и вернуть в российские школы продленки в качестве дополнительного образовательного процесса.
Член Совета межрегионального профсоюза работников образования «Учитель» Дмитрий Казаков: государство должно заострить внимание на ГПД
Это важная социальная нагрузка на школы, которую они должны выполнять. Считаю, в особенности это необходимо для учеников младшей школы: родители на работе, оставить ребенка не с кем. Дети в таком случае просто болтаются не пойми где.
Когда я сам был ребенком, у нас не было такой острой проблемы. Всегда можно было остаться в школе, а продленка была отличным времяпрепровождением — делали домашнее задание, проводили дополнительную воспитательную работу, интересные мероприятия, кружки.
Сейчас все поменялось. Не всем детям, скорее всего, нужна такая активность после занятий. Однако, с моей точки зрения, ГПД — явление нужное. Государству необходимо заострить на этом внимание, а финансирование на это выделить из налогов.
Профориентолог, учитель Наталья Тихонова: педагогам эмоционально тяжело работать до вечера
Минусы и сложности групп продленного дня
Вопрос о возвращении продленки в школы — сугубо финансовый. Курирование ГПД — тоже работа, и за нее нужно платить не меньше, чем за основную работу учителя. Возможно, продленки просто перестали финансировать.
Опять же, ГПД — это пребывание детей в школе до 19:00, но много ли учителей согласятся работать до этого времени? Эмоционально быть включенным с 08:00 до 19:00 — очень тяжело, а у многих педагогов тоже семьи и дети.
Оплату [за продленку] устанавливает школа. Если это не финансирует государство, то из какого фонда оплачивать работу педагога ГПД? Только из кармана родителей, а сумма будет меняться исходя из наполнения группы.
Еще одна сложность: детям будет необходимо организовать питание, а это уже достаточно сложные организационные и финансовые вопросы. СанПиН (санитарные правила и нормы — прим. ред.) просто не разрешат оставить подростков голодными, а свою еду приносить тоже такая себе идея — условия хранения, место приема пищи тоже должны соответствовать требованиям.
Вернется ли бесплатная продленка
Насколько я знакома с «внутренней кухней» образовательного учреждения, администрации школы неоткуда оплачивать работу педагога. Если школа на полном бюджете, то все финансы идут через департамент, своих денег у учебного заведения нет. Если это автономное учреждение, школа должна на чем-то зарабатывать.
Конечно, было бы неплохо, чтобы ГПД финансировало государство, но и посильная сумма, я думаю, устроила бы многих родителей.
Так или иначе, было бы чудесно вернуть группы продленного дня в российские школы. Это огромная помощь родителям, которые сейчас в большинстве своем делают с детьми уроки. Однако в бесплатные услуги такого плана я не верю.
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