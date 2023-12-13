Депутат Смолин: нужно вернуть продленки в школы и прошлый закон об образовании

Первый заместитель председателя комитета по образованию и науке, депутат от фракции КПРФ Олег Смолин: ГПД необходимо вернуть

Школьная продленка получила широкую известность еще в советское время. Однако закон, принятый в 2013 году, изменил ее условия. Сегодня, по данным Минпросвещения, только 26% российских школ организуют группы продленного дня, при этом в некоторых учебных заведениях плата за них может достигать восьми тысяч рублей. Почему продленка потеряла статус дополнительного образования и зачем ее необходимо вернуть, «360» объяснили учителя и депутат.

Далее — прямая речь собеседников «360».

1

Первый заместитель председателя комитета по образованию и науке, депутат от фракции КПРФ Олег Смолин: ГПД необходимо вернуть

Причина «ухода» продленок

До 2013 года, согласно прошлой формулировке закона «Об образовании», группы продленного дня (ГПД) в российских школах были бесплатными. Причем их относили к образовательной деятельности, и это было абсолютно правильно.

В новом законе группы продленного дня переименовали в группы по присмотру и уходу (ГПиУ), поэтому на них перестали распространяться нормы, согласно которым среднее школьное образование общедоступно и бесплатно.

Ученицы на уроке в школе деревни Аполлоновка в Омской области / РИА «Новости»

Естественно, после этого во многих городах ввели определенную плату за продленку. На мой взгляд, суммы до восьми тысяч рублей в месяц — очень серьезные деньги.

Мы неоднократно предлагали вернуться к ситуации, которая была до 2013 года. Необходимо вернуть группам продленного дня статус образовательных мероприятий. Это не просто присмотр и уход за школьниками.

Преимущества ГПД

Вообще, продленки ведут педагоги, в частности, они организуют в рамках групп продленного дня выполнение домашних заданий, помогают ученикам разобраться в какой-то теме, если им это нужно. Это не такая же работа, как у тети Маши в раздевалке или в столовой, при всем уважении к остальным сотрудникам учебного заведения.

К сожалению, правительство и большинство парламентариев в Государственной думе упираются в принятии таких законов. Мое мнение: продленки необходимо вернуть. [Депутаты от партии КПРФ] заинтересованы в том, чтобы дети не оставались без присмотра после занятий и чтобы женщины [после декрета] спокойно выходили на работу.

РИА «Новости»

Это особенно актуальное предложение после повышения пенсионного возраста — число молодых бабушек сильно сократилось. Соответственно, помогать детям в младшей и средней школе выполнять задания и заниматься другими делами стало некому либо возможностей стало гораздо меньше.

Поэтому мы думаем, что следует вернуться к ситуации, которая была в законодательстве до 2013 года, и вернуть в российские школы продленки в качестве дополнительного образовательного процесса.