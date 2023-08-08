Эксклюзив 08 августа 2023, 12:19 «Думала: нет, ну какое Одинцово? А теперь роднее места нет». Дорога домой Екатерины Скориковой Волонтер Скорикова: роднее места, чем Одинцово, у меня нет Телеканал «360»

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«360» открывает рубрику «Новая жизнь». Здесь мы будем рассказывать о людях, которым пришлось оставить свой дом и начать все с начала из-за трагических событий, последовавших за госпереворотом на Украине. Наша первая героиня — Екатерина Скорикова. Десять лет назад выпускница луганского университета переехала в Москву, чуть позже — в Одинцово. В этом интервью она рассказала, как ее приняла большая Россия, в чем Одинцово лучше столицы и почему Подмосковье стало родным.

Далее — прямая речь.

1 Лениных валили еще в 2013-м Я родилась в маленьком городе Алчевске. Он знаменит тем, что там находится один из крупнейших металлургических заводов в Европе. Маленький, тихий городок. Потом поступила в Луганский педагогический университет, окончила его по специальности «Психология», получила образование преподавателя высших учебных заведений. Работала по профессии. Потом немного поменяла род деятельности — работала в угольной промышленности, что несвойственно девушкам. Вообще, много было деятельности — наверное, я искала себя. Но поняла, что в каждом деле нахожу себя и мне интересно. Телеканал «360» В конце 2013 года осознала, что нужно менять свою жизнь. К тому моменту я два года жила в Днепропетровске. Там уже тогда стало неспокойно. Мы с подругой приняли решение, что нужно уезжать. Поехали в Москву на разведку. Тогда еще в Днепропетровске летали самолеты, и помню, мы ехали на такси в аэропорт, а на улице сносили памятники Ленину. Мы приехали в Москву, волшебным образом моя подруга, мастер маникюра, нашла работу в салоне красоты. Нашлась работа и мне. Мы были без документов — куда-то устроиться по специальности? Тебя никто не возьмет, нужны патенты — в общем, все бюрократические моменты. Как-то волшебным образом у нас все сложилось, и через пару недель приехали сюда на ПМЖ.

2 Одинцово, Голицыно, Кубинка Было очень тяжело, мы нашли квартиру в Москве, в Новых Черемушках. Квартирка старенькая, клопы, ничего нет, мебели нет. Помню, нам надо было плинтус покрасить, а денег не было. Ну, мы просто попросили коммунальщиков, которые лавочки красили во дворе, — они с нами поделились. Одним словом, начинали с нуля. Все как у всех. Работали день и ночь. Вроде уже и домой съездить нужно, я обещала маме, что заберу у нее собаку, но началась активная фаза боевых действий. Мама сказала: ни в коем случае не приезжай, у нас здесь начинается жара. И все. Через какое-то время мне предложили работу в Одинцове. Я не понимала: вроде в Москву приехала… Мне говорили, на электричке будешь ездить, потом, может, переберешься. Думала: нет, ну какое Одинцово?.. Теперь понимаю, что роднее места у меня нет, такое ощущение, что я здесь родилась. Очень хорошо знаю весь этот округ, все мне здесь нравится, никуда не хочу отсюда уезжать. Здесь я нашла друзей, у меня замечательные коллеги, прекрасная работа, мне нравится то, чем я занимаюсь. Здесь я себя нашла. Можно сказать, кайфую от того, что делаю. Кстати, очень интересный факт. Когда я переехала в Одинцово, мне позвонил отец, спрашивает: как дела? Я говорю: папа, я переехала на новое место. Он говорит: а где? Отвечаю: да ты не знаешь… в Одинцово. А он говорит: да как не знаю! Голицыно, я здесь служил! Вот так судьба распорядилась.

3 Хороших людей больше Адаптация была сложной. Много людей попадалось, кто считал меня здесь чужой. Но я всегда успокаивала себя тем, что они тоже тут не свои. Акцент на том, что я чужая, в основном делали тоже люди приехавшие. Не особо обращала на это внимание. И хочу сказать, что все-таки хороших людей было больше. Здесь я обрела огромную семью — даже не могу назвать этих людей просто друзьями. Это большая, огромная семья, те, с кем я познакомилась в самые сложные времена. Не было работы, меня никуда не брали… И вот те друзья, которые у меня тогда появились, они и спасали. Их всегда было больше. Никто не давал мне разрешения опускать нос, поддерживали, понимали, что возвращаться туда мне нельзя. Задачи вернуться у меня и не было. Я такой человек: если поставила цель, иду к ней — я была готова к этому. Там у меня была прекрасная жизнь, обеспеченная, я ни в чем не нуждалась. А здесь приходилось сложно — иногда есть было нечего, спать не на чем. Но все хорошо было. Я никогда не отказывалась ни от одной работы. Был такой момент: сначала патенты стоили условно пять тысяч рублей, а в какой-то момент стали стоить 21 тысячу. У меня зарплата была — тысяча рублей в день, квартира у нас стоила 30 тысяч на двоих, то есть по 15 тысяч мы платили. А тебе еще нужно жить, ездить на общественном транспорте, что-то есть. В общем, разные были истории, и гастарбайтером я была. Телеканал «360»

4 Гладить рубашки? Ок! На каждом этапе жизни я приобретала своих родных людей. Знаете, могу сказать, что сейчас благодарна даже каждой неудаче. Нужно было пройти этот сложный путь, чтобы потом вкусить все сладости этой прекрасной жизни. По-другому, наверное, и не бывает — так формируется личность. Я вообще ни о чем не жалею. Самый сложный период у меня был с 2014 по 2017 год. Документы пришлось делать практически четыре года. Ну, в общем, тяжело было. Я не чуралась никакой работы. Все люблю делать по дому, но терпеть не могу гладить. А так получилось, что вообще никакой работы. Сидела на «Авито», искала, раз: нужен помощник по дому. Это было в Выхине, а я живу в Одинцове — и вот я два раза в месяц, такой декабрист, ездила. Там семья, в каком-то медучреждении работают. Они постоянно в командировках, очень много рубашек нужно. И они говорят: вы знаете, нам ничего не нужно, вот если вы нам будете гладить!.. Ну что, у меня не было другого выхода. Иногда сама завидую своему терпению. Я такой человек, во всем ищу позитив. Даже если плохо — легче преодолевать трудности, если относиться с юмором. Мне кажется, в каждый период я чувствовала себя комфортно, просто потому что понимала: и это нужно пройти. Мой дом здесь. Там я родилась и там живут мои родственники. Благодаря своим командировкам я вижу их чаще, но мой дом здесь, в Одинцове. У меня ощущение, будто здесь родилась и жила всю жизнь.

5 Теперь — молодежь и волонтеры Сейчас я начальник отдела по работе с молодежью в администрации Одинцовского округа. У нас есть волонтерский штаб. В период пандемии, когда все закрылось, пошла мобилизация волонтеров. Мы собирались, паковали маски, СИЗ, развозили продукты, помогали медикам. И вот тогда стало зарождаться такое, более глобальное волонтерство. Когда началась СВО, мы стали привлекать старый актив. И люди начали приходить самостоятельно. Раньше у нас в основном были молодые волонтеры, а сейчас — от семи до, как говорится, 99+. И бабулечки, и маленькие детки, и взрослые после работы, люди разных профессий приходят и предлагают помощь. Мне в этом плане очень легко — приходят какие-то очень свои люди, уже готовыми, им ничего не нужно объяснять. Часто звонят родители, говорят: возьмите моего ребенка. И сами потом тоже приходят. Кто-то хочет помогать гуманитарной помощью, кто-то — участвовать в мероприятиях, кто-то — участвовать в экофестах. И в медийной сфере — некоторым ребятам, например, интересно снимать мероприятия — пожалуйста, ходите, снимайте. Одному из волонтеров мы, кстати, помогаем проходить медиакурс. Вообще мы своих волонтеров всегда стараемся как-то поощрить и поддержать. Форумы, обучающие семинары часто проходят — собираемся вместе, они как-то взаимодействуют, знакомятся. Я как человек из госструктуры могу сказать, что у нас работа легче, чем у волонтеров. Оценить актив? Точно знаю, что осенью я награждала 25-тысячника. Это с 2020 года. Это те, кто присоединен на платформе «Волонтеры Подмосковья». А сколько еще взрослых, которым не нужны коврижки. У нас очень много бабушек, дети войны. Плетут сети, вяжут носки, просто помогают. Эту цифру можно смело умножать на три-четыре, все вовлечены, и мне это безумно нравится.

6 В Одинцове дышится по-другому После переезда сразу бросилось в глаза благоустройство пространства — все для людей здесь, тебе все доступно. Там нет ни музеев, ни выставок, ни театров, а я очень их люблю. Здесь, идя по парку Горького, можно встретить какую-то звезду совершенно не в том виде, в каком привыкли видеть на экране. Здесь все по-другому, даже дышится по-другому. Москва, Подмосковье — это центр, где живут представители разных культур, национальностей и вероисповедания. В Одинцове каждый год появляется что-то новое, что-то совершенствуется, какие-то парки, пешеходные зоны, спортплощадки, школы строят. Лучше и круче этого округа ничего нет. Говорю так, не потому что я его люблю — просто находясь здесь, вижу, как все преображается. У меня под окнами строится школа, там постоянно какой-то ремонт. А у нас же люди должны на что-то жаловаться, иначе скучно жить. Вот меня спрашивают: а как тебе? Я говорю: мне вообще прекрасно. Что-то делается, жизнь идет! А что мы хотим, чтобы нам тихо что-то построили? У нас, кстати, в Одинцове открывается самая большая школа в Подмосковье — уже в этом сентябре.

7 Одинцово или Москва? Почему Одинцово круче Москвы? В Москве и пробки, и доступность не такая, хотя есть метро. Но тут все очень компактно, досуг можно себе организовать, недалеко отходя от дома. Если, допустим, вы живете в каком-то значимом месте в Москве, до супермаркета точно придется хорошенько пройтись. А у нас все в шаговой доступности, школы, детские сады. Есть парки, в них — беговые дорожки, тренажеры, стадионы, спортивные площадки, дети катаются на скейтах, самокатах. Интересно и комфортно каждому. У нас есть знаменитый парк Лазутиной — очень много локаций, любим там прогуляться на шесть-восемь тысяч шагов. Причем ты будешь идти, а рядом будут тренироваться лыжники, иногда и знаменитые чемпионы. Есть интересные локации для детей, там можно и в кафе посидеть, и в бадминтон поиграть, и с собачкой прийти. И зимой и летом. Есть парк Малевича — сейчас там еще и водопады. Там же — парк Раздолье. Если взрослые хотят поиграть в футбол, покататься на коньках или лыжах, полюбоваться водопадами — для детей есть место, где они могут полазать. Есть у нас прекрасная площадь в центре Одинцова. Да много значимых мест, очень много в Одинцове. Круто! Всегда можно что-то совершенствовать, но мне и так все нравится. В любое время года здесь прекрасно — я всем рекомендую, приезжайте сюда.

8 Теперь переехать намного легче Когда я приехала сюда — конечно, было сложнее, чем тем, кто приезжает сейчас. Не было никаких продуктовых наборов, не было людей, которые бы проконсультировали меня и уберегли от ошибочных действий, траты денег. Конечно, сейчас намного легче. Тех, кто к нам приходил, мы направляли, объясняли, какие документы нужны, как получить выплаты, помогали устроить детей в детсады и школы. Откликнулся бизнес! Если тогда я сама буквально просила — пожалуйста, возьмите меня на работу! — то сейчас люди сами откликались. То есть сейчас можно приехать и устроиться на работу. Ну и да, теперь ДНР, ЛНР, Запорожская, Херсонская области — субъекты Российской Федерации.