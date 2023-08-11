Наука 11 августа 2023, 02:18 Первую в истории России миссию к Луне запустили с Восточного Ракета «Союз 2.1б» с российской лунной миссией стартовала с Восточного Роскосмос

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Ракета «Союз 2.1б» с российской лунной станцией «Луна-25» стартовала с космодрома Восточный. Об этом сообщила госкорпорация «Роскосмос» в Telegram-канале.

Ракета-носитель с разгонным блоком «Фрегат» доставит на Южный полюс Луны первую за почти 50 лет отечественную станцию «Луна-25». Старт состоялся в 02:10 по московскому времени с космодрома Восточный.

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«Ракета отработала в штатно, разгонный блок отделился от третьей ступени и сейчас выводит автоматическую станцию на траекторию перелета к Луне», — написали в сообщении.

Через девять минут по плану разгонный блок и станция оказались на суборбитальной траектории.

После первого включения двигателя «Фрегата» станцию выведут на круговую орбиту высотой около 200 километров. Через один час 20 минут после старта двигатель включится повторно, и станция направится в сторону спутника Земли.

Прямую трансляцию запуска вел телеканал RT совместно с госкорпорацией «Роскосмос». Космонавты Олег Артемьев и Олег Блинов рассказали о выживании на лунной базе. Музыкальным гостем эфира выступила группа Uma2rman.