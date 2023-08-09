Эксклюзив 09 августа 2023, 23:39 «Обычно они бывают меньше». Астроном оценил опасность приближающегося к Земле астероида Астроном Зайцев: приближающийся к Земле астероид не опасен для жителей piqsels

Читать 360tv в

Специалисты НАСА сообщили, что 23 августа к Земле приблизится потенциально опасный астероид 6037 (1988 EG) до тысячи метров в диаметре. Астероиды такого размера приближаются к планете сравнительно нечасто, однако никакой опасности для людей нет, заявил «360» генеральный директор НП «Центр планетарной защиты» Анатолий Зайцев.

«Если имеется в виду размер — порядка километра, — то такое бывает достаточно редко. А в общем последняя статистика наблюдений показывает, что в сфере притяжения Земли в год пролетает около 300 астероидов, то есть это происходит почти каждый день. Но размер их, конечно, значительно меньше — от нескольких метров до сотен метров», — пояснил астроном.

Реклама

Он напомнил, что в 2015 году на минимальном расстоянии пролетел астероид, который назвали «Хэллоуин», и его размер составлял около 600 метров.

Анатолий Зайцев отрицательно ответил на вопросы о том, могут ли жители планеты как-то ощутить на себе предстоящий полет астероида и есть ли опасность для них. Он также усомнился в том, что астероид можно будет увидеть невооруженным глазом — разве что астрономы смогут наблюдать за ним в телескоп.

Собеседник канала подчеркнул, что необходимо создавать систему планетарной защиты — по его словам, ученые твердят об этом порядка четверти века, еще с 1990-х годов. Это должна быть международная система защиты, и она должна включать систему обнаружения, систему изучения или разведки (чтобы подробно изучать характеристики астероидов) и систему их перехвата. Все технологии для этого есть, указал Зайцев.