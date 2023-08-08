Мир 08 августа 2023, 21:40 Землян предупредили о приближении потенциально опасного астероида НАСА сообщило о приближении к Земле потенциально опасного астероида диаметром до километра Bryan Goff / Unsplash

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Специалисты Центра изучения околоземных объектов НАСА заявили, что 23 августа потенциально опасный астероид 6037 (1988 EG) диаметром до тысячи метров приблизится к Земле. В пресс-службе организации отметили, что космическое тело пролетит на расстоянии около шести миллионов километров.

По расчетам американских ученых, 23 августа около 11:18 по московскому времени астероид приблизится к Земле максимально близко — он окажется на расстоянии почти 6,1 миллиона километров. Потенциально опасными принято считать объекты, которые пересекают земную орбиту ближе, чем за 7,5 миллиона километров.

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В НАСА отметили, что диаметр небесного тела находится в пределах от 430 до 960 метров. Оно движется со скоростью не менее 14,25 километра в секунду. Специалисты подчеркнули — хоть 6037 (1988 EG) и считают опасным, совсем не факт, что он столкнется с Землей.

Весной 2029 года на расстоянии 32 тысяч километров от планеты пролетит астероид «Апофис». Астроном Дмитрий Вибе отметил, что небесное тело не представляет опасности для Земли.