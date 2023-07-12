Подмосковье 12 июля 2023, 17:09 Космический аппарат для исследования Южного полюса Луны создали в Химках Пресс-служба администрации г.о. Химки

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Специалисты научно-производственного объединения имени Лавочкина в Химках завершили создание автоматической станции «Луна-25». Космический аппарат будет исследовать грунт Южного полюса спутника Земли на наличие льда.

Пресс-служба администрации Химок сообщила, что 10 июля лунную станцию отправили с предприятия на космодром «Восточный». Там она пройдет все тестирования. Ее запуск запланирован на август.

«Луну-25» собрали с использованием только российских элементов. По технологии посадки станция принципиально отличается от своих предшественников, ведь работать она будет в местности со сложным рельефом.

Напомним, научно-производственное объединение имени Лавочкина также создает космические аппараты для круглосуточного всепогодного мониторинга поверхности Земли и Северного Ледовитого океана.

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