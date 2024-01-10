Наука 10 января 2024, 17:00 Миссия Peregrine провалилась. Смогут ли американцы вернуться на Луну? Ученый Эйсмонт: американцы не вернутся на Луну раньше 2026 года Freepik

Читать 360tv в

На американском космическом аппарате Peregrine, запущенном несколько дней назад к Луне, произошла утечка топлива. Теперь у модуля нет шансов на мягкую посадку — попросту говоря, он разобьется о лунную поверхность. Между тем эта миссия должна был стать предтечей возвращения человека на спутник Земли.

Запуск посадочного модуля Peregrine

Частный посадочный лунный модуль Peregrine 8 января стартовал к Луне с помощью новой американской ракеты-носителя тяжелого класса Vulcan. Запуск состоялся на мысе Канаверал во Флориде. «Космический сапсан» несет на борту научные приборы NASA и других американских и зарубежных исследовательских центров.

Реклама

Вес модуля — 1283 килограмма, высота — около двух метров, диаметр — два с половиной метра. Полет рассчитан на 46 суток: Peregrine должен был опуститься на видимую сторону Луны 23 февраля и проработать 10 дней и ночей.

Запуск ракеты Vulcan / Isaac Watson / NASA / Global Look Press

Аппарат оснащен солнечными батареями и стоит более 79 миллионов долларов. Однако в полете произошла утечка топлива. Американская компания — производитель космической техники Astrobotic Technology, которая создала Peregrine, признала, что у модуля более нет шансов на мягкую посадку.

Вскоре стало известно, что Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США на год отложило запуск миссий, предусматривающих пилотируемый облет Луны («Артемида-2») и посадку на нее с экипажем («Артемида-3»), из-за технической неготовности.

Когда американцы смогут вернуться на Луну

Ведущий научный сотрудник Института космических исследований РАН и научно-исследовательской лаборатории Космических исследований, технологий, систем и процессов Натан Эйсмонт напомнил в разговоре с «360», что у российских исследователей тоже есть планы полета человека на Луну, но до реальных шагов еще далеко.

Что касается беспилотных полетов, то здесь планы уже близки к тому, чтобы их реализовать. Но вот что касается пилотируемого полета, то не хватает очень важной составляющей части, такой как сверхтяжелый носитель. Пока они есть только у американцев. Натан Эйсмонт

Тем не менее лунную миссию с экипажем на борту США запустят не ранее 2026 года, уточнил эксперт. Американцы опережают не только Россию, но и такого достойного конкурента, как Китай — у него тоже нет космического сверхтяжелого носителя. Однако обе страны работают над его созданием, планируя пилотируемый полет к 2030 году.

«Неудача Peregrine показывает: хотя технологии сильно продвинулись со времен первых полетов человека на Луну, это все же это довольно трудная задача. То, что доступно опытным компаниям, не вполне удается новичкам в этом деле», — отметил Эйсмонт.

Peregrine — автоматическая межпланетная станция (посадочный модуль), разработанная для американской программы Commercial Lunar Payload Services, компанией Astrobotic Technology / NASA Kennedy Space Center / NASA / Isaac Watson

Лунная программа США «Артемида»

Миссия Peregrine была одной из многочисленных составляющих космической программы NASA под названием «Артемида», стартовавшей в 2017 году с легкой руки 45-го президента США Дональда Трампа. Основная цель — снова сделать возможными полеты людей на естественный спутник Земли, ведь с последнего такого «визита» прошло уже более полувека.

Помимо американского космического агентства, в основном проекте участвуют страны Европы, Япония и Канада. Известно о планах десяти миссий.

Пока состоялся лишь первый — тестовый — беспилотный полет к Луне в конце 2022 года. Но уже к 2032-му, во время миссии «Артемида-8», предусматривают доставку материально-технического снабжения и создание среды обитания (базы).

Запуск ракеты-носителя тяжелого класса Vulcan, 2024 год. Фото: Kim Shiflett/Nasa / Global Look Press

Космос как кладбище

Аппаратура Peregrine должна была произвести замеры радиации и помочь искать молекулы воды на Луне, а непосредственно в поверхностном и подповерхностном слое сыпучего лунного грунта — углекислый газ, метан и водород. За пять экспериментов для NASA компания Astrobotic должна была получить 108 миллионов долларов.

Помимо научной нагрузки, модуль нес и другой груз: капсулы с останками троих актеров сериала Star Trek, его сценариста с супругой, а также образцы волос президентов США Джорджа Вашингтона, Дуайта Эйзенхауэра и Джона Кеннеди. Организатором выступило «первое в мире бюро космических ритуальных услуг» Celestis.

Это, кстати, отнюдь не дебют: ловкие похоронщики впервые отправили в космос капсулы с прахом 24 человек еще весной 1997 года. Тогда в списке также фигурировал создатель Star Trek Джин Родденберри. Позже, в 2008-м, к нему чуть было не присоединился прах актера сериала Джеймса Духана, но запуск ракеты Falcon 1 прошел неудачно.

Celestis также занималась похоронами основателя астрогеологии Юджина Шумейкера в 1999 году. Он стал единственным человеком, чьи «могила» появилась непосредственно на Луне.

IMAGO / Mark Cosgrove / News Images / Global Look Press

Впрочем, сегодня, если у клиента достаточно денег, компания запустит в космос даже кремированного домашнее животное.

Американские мастера космических похоронных дел могут отправить прах как на околоземную орбиту, так и поверхность Луны или в глубокий космос. Могут просто скатать туда и обратно. Российские ритуальщики не отстают: послать метеозонд, который развеет кремированные останки на высоте 30 километров, стоит 350 тысяч рублей.

Индейцы племени навахо неоднократно высказывались против того, чтобы космос вообще и Луну в частности превращали в кладбище. В этот раз они даже дошли до Белого дома, однако переговоры чиновников, представителей NASA и президента племени Буу Нигрена ни к чему не привели, писала The New York Times.

Американские власти «выразили сожаление», что к ним обратились так поздно и изменить запуск уже нельзя, рассказал Нигрен. Они также пообещали впредь консультироваться по подобным вопросам с коренными народами. Аналогичные заверения звучали в конце 90-х, но с тех пор в космос отправился прах более 200 человек.