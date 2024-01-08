Наука 08 января 2024, 19:48 Неполадки в работе модуля Peregrine произошли после запуска на Луну Astrobotic: на ракете-носителе с модулем Peregrine произошла нештатная ситуация Pxhere

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Ракета Vulcan компании United Launch Alliance с лунным посадочным модулем Peregrine, разработанным в Astrobotic, успешно стартовала 8 января с космодрома на мысе Канаверал во Флориде. Но затем произошла нештатная ситуация, сообщили в пресс-службе производителя космической техники Astrobotic Technology.

«После успешной активации двигательных установок Peregrine перешел в безопасное рабочее состояние. К сожалению, затем произошла аномалия, которая помешала Astrobotic достичь стабильной ориентации по солнцу», — предали в компании.

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Команда Astrobotic в режиме реального времени пытается исправить ситуацию. Специалисты будут давать новую информацию по мере поступления.

Vulcan подняла Peregrine на высоту примерно 500 километров над Землей, где примерно через 50 минут после запуска спускаемый аппарат отделился от ракеты и успешно включился. После разделения Astrobotic успешно связался с посадочным модулем и начал получать телеметрию. Но затем произошли непредвиденные обстоятельства.

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