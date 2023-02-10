Эксклюзив 10 февраля 2023, 14:29 «Жители видят перемены каждый день». Подмосковье вошло в топ-20 регионов по качеству жизни Подмосковье вошло в топ-20 регионов по качеству жизни Telegram

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Московская область заняла 11-е место в рейтинге качества жизни в регионах. О результатах исследования гендиректор Агентства стратегических инициатив Светлана Чупшева рассказала президенту Владимиру Путину на заседании наблюдательного совета организации.

По итогам 2022 года Подмосковье показало наибольший рост по сравнению с 2021-м. В первую десятку вошли: Москва, Санкт-Петербург, Тюменская область, Ямало-Ненецкий автономный округ, Ханты-Мансийский автономный округ — Югра, Республика Татарстан, Белгородская область, Чечня, Тульская и Калининградская области.

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Помимо Московской области, в топ-20 — Севастополь, Пензенская, Свердловская и Челябинская области, Чувашия, Нижегородская, Сахалинская и Самарская области, а также Камчатский край.

АСИ

Авторы рейтинга, цель которого — не выставление оценок, а создание «управленческого инструмента получения обратной связи от жителей для понимания приоритетов развития территорий, отбора под выявленные задачи лучших проектов, их внедрение и мониторинг результатов», рассматривали показатели по 141 параметру. Направлений оценки было три: субъективные показатели удовлетворенности, объективные показатели среды и динамика их изменений.

Во время исследования оценивали уровень медицинского обслуживания, образования и развития, жилье и инфраструктуру, потребление и досуг, чистоту и экологию, инклюзивность и равенство, безопасность, социальную защиту, госуслуги и сервисы, возможности для работы и открытия собственного дела.

Прохожие на набережной пруда Николо-Угрешского монастыря в городе Дзержинском Московской области / РИА «Новости»

Доступная среда, льготы и здравоохранение

Подмосковье стремительно развивается по многим направлениям, а в некоторых занимает лидирующие позиции, напомнил председатель Комитета Мособлдумы по социальной политике и здравоохранению Андрей Голубев.

«У нас выстроена комплексная система социальной защиты. Почти три миллиона наших жителей — получатели различных льгот и пособий. Это и семьи с детьми, и граждане пожилого возраста, и малообеспеченные жители. Что немаловажно, выстроена „доступная среда“ для инвалидов, различные меры поддержки получают около 400 тысяч граждан с ограниченными возможностями здоровья. Наш регион стал первым, где ввели ежемесячную выплату по уходу за инвалидами», — рассказал он «360».

Кнопка вызова помощи на входе в международный аэропорт в Жуковском в Московской области / РИА «Новости»

Система мер поддержки жителей совершенствуется, переводится в проактивный режим, добавил Голубев. Так, в Московской области ежегодно вводят новые льготы, упрощают их получение.

«Значительные успехи Подмосковье демонстрирует и в сфере здравоохранения. В регионе продолжают обновлять поликлиники, стационары, ФАПы и амбулатории, идет масштабная работа в области модернизации системы здравоохранения. Особое внимание уделяют переводу работы в электронный вид, сокращению очередей в поликлиниках. Кроме этого, разработан целый комплекс мер для привлечения медицинских кадров для работы в Московской области. Успех региона в этих сферах безусловно отразился на общем рейтинге», — уточнил председатель комитета.

Работа стационарного офиса социальной газификации АО «Мособлгаз» в городе Истра. По поручению президента в Московской области реализуется программа социальной газификации

Простой и удобный доступ к соцуслугам

На встрече с президентом Светлана Чупшева отметила запущенное в 2019 году в Подмосковье приложение «Соцуслуги МО», благодаря которому жителям стало проще и удобнее выбирать и получать необходимые услуги.

Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по социальной политике Ольга Забралова в комментарии для «360» подчеркнула, что такие проекты, как создание приложения «Соцуслуги», позволяют профильным министерствам видеть актуальные запросы жителей в режиме реального времени и оперативно реагировать на них.

В Подмосковье традиционно много внимания уделяется цифровизации, в том числе в социальной сфере. Одно из таких цифровых решений — приложение «Соцуслуги Московской области». Это агрегатор всего полезного для жителей старшего возраста, для тех, кто нуждается в поддержке. В приложении, например, есть карта центров социального обслуживания жителей со всеми телефонами и схемами проезда. Также доступен прокат средств реабилитации, вызов социального такси или социальной сиделки. Через приложение можно обратиться к волонтерам. Обычно это актуально для жителей частного сектора. Кому-то — очистить от снега дорожку, кому-то — помочь по хозяйству или просто принести продукты или медицинские товары. Ольга Забралова

Качество жизни людей — в приоритете

Депутат Госдумы, заместитель председателя комитета по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Александр Коган назвал быстрое развитие Подмосковья закономерным результат работы команды губернатора Андрея Воробьева.

«Андрей Воробьев обозначил качество жизни граждан в регионе как основной приоритет и комплексно решает эту задачу. Только за прошлый год в регионе построили 85 новых социальных объектов, в том числе 31 школу и 31 детский сад. Активно идет благоустройство общественных пространств для досуга и отдыха. В Серпухове облагородили старейший в городе парк — имени Олега Степанова, идет третий этап благоустройства набережной реки Нары, набережную делают и в Кашире, в Ступино продолжается реконструкция парка имени Островского, в Чехове — каскада прудов на реке Теребенька, в Пущино в прошлом году провели реконструкцию фонтана и площади около него. Все социальные и досуговые объекты создаются с учетом требований доступной среды», — рассказал он «360».

Губернатор Московской области Андрей Воробьев во время открытия движения по первому участку новой скоростной трассы Москва — Казань / РИА «Новости»

Немаловажную роль, по словам Когана, сыграл и масштабный проект по реконструкции отделений почтовой связи, инициированный главой региона. Ведь почта — не только отправка и прием писем, посылок: для сельских территорий это один из центров жизни — возможность получить доступ к некоторым государственным и банковским услугам, купить необходимые товары. В Московской области только за 2021 год привели в порядок почти 350 отделений.

Кроме того, рейтинг учитывает возможности для трудоустройства и открытия собственного дела. Напомню, в рейтинге инвестиционной привлекательности за 2022 год от того же Агентства стратегических инициатив Московская область входит в тройку лидеров. Этому способствуют развитая инфраструктура, приятные для инвесторов условия и особые экономические зоны, например «Ступино Квадрат». Только в Ступино сейчас реализуется 11 инвестконтрактов. Еще одна свободная экономическая зона будет в Кашире, туда готовы заходить инвесторы. Только на территории моего избирательного округа в ближайшие годы будет создано около 3000 высокотехнологичных рабочих мест. Результаты согласованной деятельности областного правительства — повышение уровня комфорта для жителей региона. Этот факт и нашел отражение в рейтинге. Александр Коган

Монолит для новых побед

Один из принципов губернатора Андрея Воробьева — жители всегда правы, именно их оценка отразилась в итогах рейтинга АСИ. Люди видят и чувствуют перемены, а власти работают для них. Об этом в разговоре с «360» рассказал депутат Госдумы Александр Толмачев.

Воскресенский Новоиерусалимский ставропигиальный мужской монастырь после полной реставрации в городе Истре Московской области / РИА «Новости»

«Жители области отмечают перемены к лучшему и повышение качества жизни — начиная с малого, с крошечных, на первый взгляд, вещей. Вот человек выходит из дома, идет по чистому и отремонтированному подъезду (в рамках программы „Мой подъезд“), выходит во двор — а там детская площадка, установленная в ходе губернаторской программы. Житель ведет ребенка в детский сад — он после капитального ремонта. Если вдруг человек заболел — идет в больницу, а там не только современный ремонт, но и новое оборудование. И, самое главное, квалифицированные специалисты, привлеченные в регион также по губернаторской программе. В выходной день житель идет гулять в парк — и парк тоже после реконструкции, благоустроенный и современный, в нем можно не только погулять, но и спортом заняться на воркауте, который установила команда губернатора. Жители видят перемены каждый день, всюду и везде, чего бы ни касались. Из таких „мелочей“ и складывается большая картинка. Мы не делим проблемы на „мелкие“ и „крупные“, потому что подходим ко всем вопросам и задачам целостно», — объяснил парламентарий.

Девушка фотографируется на фоне Павшинского пешеходного моста в Московской области / РИА «Новости»

Подмосковье — регион, богатый не только с точки зрения материально-технической базы, но и культуры, напомнил Толмачев. Там много музеев, театров, домов культуры, можно качественно провести свободное время с семьями, детьми. Перемены замечают не только жители, но и гости Московской области.

Туристы едут не куда-то, а именно к нам — а это о многом говорит. Значит, у нас не только интересно, но и удобно, комфортно. Мы растем во всех смыслах — нас стало больше, судя по результатам переписи населения. Приятно, что при переезде из других регионов люди предпочитают именно Подмосковье. Люди сами выбирают, где жить, и дело тут не только в ценах на недвижимость: в Москве они могут быть и ниже, чем в области. Все просто: у нас уютно, удобно, много неравнодушных людей. Для Андрей Юрьевича Воробьева чуткость — важное качество, которое он прививал своей команде, это отразилось в итоге и в чуткости властей, и людей друг к другу Александр Толмачев

Место в топ-20 рейтинга АСИ показывает, что команда главы Подмосковья набирает обороты, а депутаты готовы поддерживать инициативы на законодательном уровне, отметил Толмачев.

«Задел, который уже есть, будет монолитом и основанием для новых побед. Задачи ясны, цели поставлены. Уверен, что у губернатора после такого рывка в двадцатку в планах — прорыв в топ-10, а затем в топ-5. Андрей Юрьевич всегда говорил, что наш регион — регион-лидер», — подытожил депутат.