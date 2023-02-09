Подмосковье 09 февраля 2023, 17:30 Московская область вошла в топ-20 регионов по качеству жизни АСИ: Подмосковье вошло в 20 лучших субъектов страны по качеству жизни Пресс-служба губернатора Московской области

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Московская область заняла 11 строчку в рейтинге Агентства стратегических инициатив по качеству жизни в регионах. Об этом рассказала генеральный директор АСИ Светлана Чупшева в ходе заседания наблюдательного совета агентства с президентом России Владимиром Путиным.

Она представила второй рейтинг оценки усилий властей регионов по созданию качественной среды для россиян. Подмосковье открыло вторую десятку и заняло 11 место. По итогам 2021 года регион не вошел в топ-20 рейтинга. Относительно прошлого года Московская область показала самый большой скачок, сообщил РИА «Новости».

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Рейтинг возглавили Москва, Санкт-Петербург и Тюменская область. В 2022 году в списке лидеров также были сибирский регион и столица, а вместо Петербурга — Ханты-Мансийский автономный округ (АО).

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В топ-10 нового рейтинга вошли Ямало-Ненецкий АО, Ханты-Мансийский АО — Югра, Татарстан, Белгородская область, Чечня, Тульская и Калининградская области. Во вторую десятку, помимо Подмосковья, попали Севастополь, Пензенская, Свердловская, Челябинская, Нижегородская, Самарская и Сахалинская области, Чувашия и Камчатский край.

Рейтинг составили, опираясь на 141 параметр. Специалисты оценивали 10 направлений, среди которых медобслуживание, образование, жилье и инфраструктура, соцзащита и другие.