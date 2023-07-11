Подмосковье 11 июля 2023, 20:11 Уют и теплое отношение. Андрей Воробьев пообщался с молодыми мамами обновленного роддома в Дубне Глава Подмосковья Воробьев проинспектировал роддом в Дубне после капремонта Автор фото: Константин Семенец / Пресс-служба губернатора Московской области

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Губернатор Московской области Андрей Воробьев вместе с полномочным представителем президента по ЦФО Игорем Щеголевым посетил Дубненский роддом, в котором недавно сделали капитальный ремонт. Работы в медицинском учреждении начались в сентябре 2020-го, и теперь там не только новые коммуникации, но и самое современное оборудование.

Роддом открылся после проведенной реконструкции в начале года. До этого капитальный ремонт проводили в далеком 2000-м. Это первый родильный дом в стране, который состоит из отдельных благоустроенных боксов, в которых женщины могут находиться до и во время родов, а также оставаться с младенцами до выписки.

Автор фото: Константин Семенец/Пресс-служба губернатора Московской области

«Мы сегодня с Игорем Олеговичем (Щеголевым, полномочным представителем президента в ЦФО — прим. ред.) приехали в Дубну, в ваш роддом, хотели поблагодарить вас за работу. Самое главное, что здесь нравится пациентам. Зданию 45 лет, и последние 20 здесь не было капремонта», — рассказал Андрей Воробьев.

По его словам, замене подлежало практически все — от дверей, полов и окон до электрики и остальных коммуникаций. Рабочие утеплили фасад здания, а медики получили самое современное оборудование, включая кровати-трансформеры, аппараты искусственной вентиляции легких, наркозные аппараты и мониторы для отслеживания состояния плода.

Автор фото: Константин Семенец/Пресс-служба губернатора Московской области

Работы в рамках региональной государственной программы «Здравоохранение Подмосковья» начались в сентябре 2020 года. В роддоме заменили систему вентиляции и кондиционирования воздуха, а также все пожарные, охранные и инженерные системы, включая медицинское газоснабжение.

Привели в порядок и внешний вид здания — утеплили фасад, поработали над входной группой, поменяли окна, двери, а в операционных — потолки. Во всех палатах сделали душевые и туалетные комнаты.

В распоряжении медиков появились аппараты ИВЛ для новорожденных, реанимационные столы для младенцев, светильники, дефибрилляторы, обустроили современную выписную комнату.

Автор фото: Константин Семенец/Пресс-служба губернатора Московской области Автор фото: Константин Семенец/Пресс-служба губернатора Московской области Автор фото: Константин Семенец/Пресс-служба губернатора Московской области Автор фото: Константин Семенец/Пресс-служба губернатора Московской области Автор фото: Константин Семенец/Пресс-служба губернатора Московской области

Пока шел ремонт, отделение функционировало в другом помещении Дубненской городской больницы.

«Очень радует, что родильные дома, которые строятся или реконструируются, — это очень современные медучреждения. И конечно, самое главное — кадры, которые будут в них работать. Мы знаем, что Московская область уделяет этому большое внимание», — подчеркнул Игорь Щеголев.

По его словам, дефицит медработников все же остается. Именно поэтому вместе с техникой и зданиями необходимо готовить врачей — чтобы будущие мамы были уверены в том, что попадут в хорошие руки, а их дети родятся в самых лучших условиях.

Автор фото: Константин Семенец/Пресс-служба губернатора Московской области Автор фото: Константин Семенец/Пресс-служба губернатора Московской области Автор фото: Константин Семенец/Пресс-служба губернатора Московской области Автор фото: Константин Семенец/Пресс-служба губернатора Московской области Автор фото: Константин Семенец/Пресс-служба губернатора Московской области

Более 15 лет назад в Дубненском роддоме, носящем звание ВОЗ и ЮНИСЕФ «Больница, доброжелательная к ребенку», реализовали практику партнерских родов. По словам заместителя главврача по родовспоможению Светланы Яхиной, медицинское учреждение пользуется большой популярностью на протяжении многих лет, особенно среди жителей севера Подмосковья.

«Сейчас все обновилось — интерьер, оборудование. Но основу, конечно, составляют наши доктора, акушерки, медсестры — все высококвалифицированные и, самое главное, любящие свое дело люди», — уточнила она.

Роддом рассчитан на 54 места. Из них 25 отвели для беременных с патологиями, 19 — для беременных, рожениц и уже родивших, а еще 10 — для недоношенных детей и новорожденных с патологиями. В боксах оборудовали дополнительные места — вместе с мамой может находиться еще один член семьи.

Автор фото: Константин Семенец/Пресс-служба губернатора Московской области

После того как в роддоме сделали капитальный ремонт, на свет появились уже 456 детей, включая шесть двоен. Заведующая женской консультацией Ирина Косабуцкая рассказала, что работает в одном учреждении на протяжении всей жизни. Сначала она была врачом женской консультации, затем дежурным, а потом 20 лет трудилась заведующей женской консультацией.

«У нас в роддоме наблюдается порядка 600 женщин „своих“ и еще около 50% — из других округов. Чаще всего это Талдом, Долгопрудный. Активно участвуем в программе „Наша женская консультация“, практикуем сопровождение женщины на протяжении всей беременности. Это позволяет чувствовать себя уверенно и маме, и доктору, так как он хорошо знает пациентку», — рассказала Косабуцкая.

Автор фото: Константин Семенец/Пресс-служба губернатора Московской области

В семье Горбачевых на свет появился третий ребенок. Мальчика назвали Николаем. Андрей Воробьев и Игорь Щеголев поздравили родителей с этим событием.

«Здесь стало гораздо комфортнее, удобнее. Но в первую очередь роддом — это, конечно, врачи. Хотелось бы выразить им огромную благодарность за заботу, за действительно очень теплое отношение», — рассказала Елена Горбачева.

Автор фото: Константин Семенец/Пресс-служба губернатора Московской области

В конце мая в Дубне открыли новый сосудистый центр — он работает на базе медико-санитарной части ФМБА. Учреждение принимает пациентов из Подмосковья и Тверской области, в общей сложности более 280 тысяч человек, а летом — до 800 тысяч.

К осени 2024 года отремонтируют роддом в Химках. На эти цели из бюджета выделили более 620 миллионов рублей.