Эксклюзив 22 марта 2024, 17:14 «Тесный стык». Детский центр имени Рошаля объединит науку, образование и практику Главврач Шаповаленко: центр имени Рошаля станет стыком науки и практики РИА «Новости»

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Детский клинический центр имени Рошаля в Красногорске готов взрастить новых специалистов. Для реализации этой цели уже есть соответствующие договоренности, рассказала в интервью «360» главный врач медицинского учреждения Татьяна Шаповаленко.

Стык науки и практики

Любая многопрофильная клиника должна опираться на новейшие научные достижения, заявила глава центра имени Рошаля.

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«И не только на них опираться, но и создавать их самим. И сейчас у нас есть договоренности со многими кафедрами, прежде всего с нашим ведущим институтом, с Московским областным институтом имени Владимирского, что детские кафедры будут располагаться на базе детского клинического центра», — отметила Шаповаленко.

Также в медучреждении будут базироваться кафедры Института повышения квалификации, которые не только обучат студентов и организуют практику для будущих врачей и медсестер.

«Еще очень важно, чтобы наши сотрудники сами участвовали и в конгрессах и в конференциях, писали статьи на том материале, который они наработают в стенах центра. Поэтому вот здесь будет тесный стык науки, образования и нашей практической деятельности. Без этого никуда сейчас», — подчеркнула главврач.

Лидеры отрасли

Отдельная гордость команды центра — это будущий персонал клиники. Сейчас почти полностью удалось найти руководящий персонал.

«То есть мы нашли руководителей всех медицинских подразделений, причем мы пригласили действительно лидеров отрасли. К нам приходят, наверное, одни из лучших специалистов в нашей стране», — рассказала специалист.

В центре имени Рошаля организуют слаженную структуру — этого требует многопрофильность учреждения.

«Будет большой медицинский блок руководителей и медицинского профиля, и административный блок. Потому что такая медицинская структура, как детский клинический центр, в котором и амбулаторная помощь оказывается, и краткосрочное пребывание, и круглосуточное, — это большой слаженный механизм», — объяснила Шаповаленко.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев пообещал сделать все возможное, чтобы детский госпиталь имени Рошаля открылся к 1 июня 2024 года. Главная задача — обеспечить качественное высокотехнологичное медицинское обслуживание.