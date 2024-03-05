Подмосковье 05 марта 2024, 18:15 «Сделаем все, чтобы открыть 1 июня». Андрей Воробьев — о крупнейшей детской больнице Подмосковья Воробьев рассказал о задаче открыть детскую больницу в Красногорске к 1 июня Фото: Константин Семенец

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Возведение детского клинического центра имени Леонида Рошаля продолжается в Красногорске. На данный момент строительная готовность объекта достигла 87%. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев и заместитель председателя правительства России Татьяна Голикова пообщались с командой врачей, которая будет трудиться в медучреждении. Открыть центр планируют ко Дню защиты детей.

«Сделаем все, чтобы открыть первый детский госпиталь, который мы с вами закладывали по президентскому проекту в мае 2021 года, 1 июня 2024 года. Построили мы его достаточно быстро. Наша задача — обеспечить качественное высокотехнологичное медицинское обслуживание», — заявил Воробьев.

В медучреждении будет 28 профилей медпомощи. В больнице появятся симуляционный и телемедицинский центры, а также более шести тысяч современных аппаратов, которые позволят проводить точные исследования.

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Ежегодно около 14 тысяч пациентов смогут обращаться за квалифицированной помощью в головной центр детского здравоохранения Подмосковья. Больница будет рассчитана на 420 коек. Кроме того, в медучреждении расположится консультационно-диагностический центр на 300 посещений в смену, 14 стационарных отделений, 27 операционных, 42 койки реанимации и вертолетная площадка для экстренных случаев.

«Мы вышли на финишную прямую стройки, сейчас активно идет монтаж чистых помещений — нашего операционного и реанимационного блока. Начинается монтаж тяжелого оборудования — КТ и МРТ. Сейчас мы практически набрали уже 75% всего медперсонала», — отметила главный врач детского клинического центра имени Рошаля Татьяна Шаповаленко.

Впервые в Подмосковье в медучреждении будут проводить операции на сердце по современным технологиям. До этого они проводились только в МОНИКИ. Врачи также смогут выполнять сложные операции при деформациях опорно-двигательного аппарата, при врожденной патологии сердца и многих других заболеваниях.

«Я хотела бы поблагодарить вас всех за такой грандиозный объект. Надеюсь на то, что 1 июня, в День защиты детей, он будет запущен, и поможет маленьким жителям Московской области, соседних областей получать необходимую медицинскую помощь», — заключила Голикова.

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