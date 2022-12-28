28 декабря 2022, 15:53
✨«Лучший момент года — сегодня и сейчас». Заслуженная артистка России Наталья Бондарева рассказала о своем 2022-м
Артистка и режиссер Бондарева рассказала, что было для нее главным в 2022 году
«360» продолжает цикл колонок-монологов, посвященных уходящему году. Он был трудным, но не без прекрасных моментов, которые все мы будем вспоминать под бой курантов. Заслуженная артистка России, певица, композитор, директор театра и режиссер, член Союза писателей Наталья Бондарева рассказала, каким был ее 2022-й и чего она ждет от будущего.
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Далее — прямая речь.
Самый лучший день
Самый лучший момент года — сегодня и сейчас. Не хочу выделять что-то одно: каждый день дается для того, чтобы сделать как можно добрых дел для близких и окружающих нас людей.
Меня очень вдохновляло то, что сейчас русская культура и народное творчество стали важными для каждого из нас. Традиция, история Отечества придает нам сил и вдохновляет на мощные поступки, идти вперед.
Самое трудное в 2022 году
Труднее всего в уходящем году давалась перестройка своих мыслей и планов — и в том, что касается работы, и всей жизни в целом. Самым сложным оказалось планирование своего дня. Сегодня важно все успевать, ведь хочется сделать все по максимуму.
Раньше ты жил в планах на год, два, три вперед, теперь время летит так быстро и нужно успевать идти в ногу с ним.
Главная удача 2022 года
Год был прекрасным, ярким, насыщенным событиями и новыми знакомствами. Мы провели много мероприятий, подарив зрителям моего театра в любимом городе Одинцово наше творчество и прекрасное настроение.
При поддержке архиепископа и главы Одинцовского района нам удалось создать Пасхальный фестиваль. Было приятно получить премии «Эксперт года» и «Персона года» за вклад в укрепление духовно-нравственных ценностей России.
Словом, год полон событий, главное из которых — понимание, что ты нужен, а рядом — любимые люди. Хочу верить и верю, что каждый зритель, посетивший мой театр, не ушел и никогда не будет уходить равнодушным.
Ожидания от 2023 года
Я очень хочу быть полезной своей стране, городу. Следующий год должен быть лучше, потому что если каждый будет светом, будет наполняться любовью и отдавать ее окружающим, Вера, Надежда, Любовь приумножатся в нас.
Человеку важно сознавать, что он не один. Когда мы едины, мы мощный механизм, машина. Когда есть команда, когда мы вместе, это дает импульс всем нам, нашей стране двигаться вперед.
Одинцово
Новый год
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