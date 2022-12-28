Эксклюзив 28 декабря 2022, 15:53 ✨«Лучший момент года — сегодня и сейчас». Заслуженная артистка России Наталья Бондарева рассказала о своем 2022-м Артистка и режиссер Бондарева рассказала, что было для нее главным в 2022 году "ВКонтакте"

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«360» продолжает цикл колонок-монологов, посвященных уходящему году. Он был трудным, но не без прекрасных моментов, которые все мы будем вспоминать под бой курантов. Заслуженная артистка России, певица, композитор, директор театра и режиссер, член Союза писателей Наталья Бондарева рассказала, каким был ее 2022-й и чего она ждет от будущего.

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Далее — прямая речь.

Самый лучший день

Самый лучший момент года — сегодня и сейчас. Не хочу выделять что-то одно: каждый день дается для того, чтобы сделать как можно добрых дел для близких и окружающих нас людей.

Меня очень вдохновляло то, что сейчас русская культура и народное творчество стали важными для каждого из нас. Традиция, история Отечества придает нам сил и вдохновляет на мощные поступки, идти вперед.

Самое трудное в 2022 году

Труднее всего в уходящем году давалась перестройка своих мыслей и планов — и в том, что касается работы, и всей жизни в целом. Самым сложным оказалось планирование своего дня. Сегодня важно все успевать, ведь хочется сделать все по максимуму.

Раньше ты жил в планах на год, два, три вперед, теперь время летит так быстро и нужно успевать идти в ногу с ним.

"ВКонтакте"

Главная удача 2022 года

Год был прекрасным, ярким, насыщенным событиями и новыми знакомствами. Мы провели много мероприятий, подарив зрителям моего театра в любимом городе Одинцово наше творчество и прекрасное настроение.

При поддержке архиепископа и главы Одинцовского района нам удалось создать Пасхальный фестиваль. Было приятно получить премии «Эксперт года» и «Персона года» за вклад в укрепление духовно-нравственных ценностей России.

Словом, год полон событий, главное из которых — понимание, что ты нужен, а рядом — любимые люди. Хочу верить и верю, что каждый зритель, посетивший мой театр, не ушел и никогда не будет уходить равнодушным.

Ожидания от 2023 года

Я очень хочу быть полезной своей стране, городу. Следующий год должен быть лучше, потому что если каждый будет светом, будет наполняться любовью и отдавать ее окружающим, Вера, Надежда, Любовь приумножатся в нас.

Человеку важно сознавать, что он не один. Когда мы едины, мы мощный механизм, машина. Когда есть команда, когда мы вместе, это дает импульс всем нам, нашей стране двигаться вперед.