Эксклюзив 27 декабря 2022, 18:58 «Один в поле не воин, это факт». Музыкант из Балашихи — о поддержке и вдохновении в 2022 году 🎄 Музыкант из Балашихи Гуров рассказал, как бездомный котенок поменял его жизнь в 2022 году Фото из личного архива Ильи Гурова

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В преддверии Нового года «360» запускает цикл колонок-монологов о том, что придавало сил и поддерживало в столь непростом для всех 2022-м. Первым своими мыслями, советами и вдохновением поделился автор и исполнитель песен из Балашихи Илья Гуров.

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Далее — прямая речь

Особая связь

Лучшее событие 2022 года — появление в моей жизни котенка Элтона. В подмосковной Балашихе стало на одного пушистого жителя больше, а я теперь не одинок.

На самом деле я давно задумывался о четвероногом друге, но будто ждал подходящего момента, знака судьбы. И в этом сентябре он случился. Коллега подруги спасла выброшенных на улицу крошечных котят. Когда я увидел их фотографии, что-то внутри щелкнуло: нужно поехать посмотреть вживую! Как вы понимаете, обратно я уехал не один.

Фото из личного архива Ильи Гурова

Теперь все — первый ли снег, осенний ли дождь, солнце или ветер за окном — абсолютно имеет особое значение. Дело в том, что Элтон любит забираться ко мне на руки и любоваться в окно на Балашихинский лес.

Правда, у него проблемы с глазками и здоровьем, но мы уже их преодолели на 80%.

Призываю всех помогать бездомным животным, не бояться брать малышей с улицы. Это особая любовь и особая связь.

Фото из личного архива Ильи Гурова

Вдохновение — в близких людях

В этом году моя лучшая подруга Венера стала мамой, она родила замечательную дочку Дашу. Мы дружим почти 20 лет, а когда сбывается мечта близкого человека, это дорогого стоит.

Меня вдохновляют мои друзья. Именно в 2022 году я по-настоящему понял, что рядом — прекрасные люди, на которых я в любой момент дня и ночи могу положиться.

Оставаться человеком всегда и во всем — мое жизненное кредо.

Когда какие-то мероприятия не случались в силу определенных моментов, а мы с командой готовились к ним, это было морально сложно; но вместо них потом случались другие и баланс восстанавливался.

Роль близких людей в такие моменты сложно переоценить, она колоссальная. Один в поле не воин, это факт. Да, человек может достичь многого самостоятельно, но когда у тебя есть опора и плечо, когда ты сам таким являешься — это мотивирует и вдохновляет!

Видеть сердцем

В этом году я выпустил две песни, которые полюбились людям. Одна из них — «Целься». Это кавер на суперхит группы «Винтаж», который разрешил мне исполнить певец Алексей Романоф. Уникальный автор, исполнитель и пример для меня в творчестве.

Сейчас готовлюсь к записи нового сингла — «Экзюпери», который выйдет в традиционном для меня соавторстве с Дмитрием Рязановым уже в будущем году.

Эта песня о том, что важно сохранять детские искренние эмоции, даже будучи взрослым. И о том, как важно по-настоящему любить и видеть сердцем. Думаю, будет интересно!