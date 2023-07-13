Эксклюзив 13 июля 2023, 12:04 Преследовал и караулил. Стали известны подробности о домогательстве педофила к девочке в магазине Подмосковья Мать пострадавшей от педофила девочки в Подмосковье заявила, что он преследовал ее

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Уроженец Узбекистана облапал школьницу в магазине Подмосковья. Мужчина подкараулил девочку возле касс и начал трогать ее. Семья пострадавшей обратилась в полицию, но в Сети появились новости, что теперь им угрожают. Мать ребенка в беседе с «360» опровергла слухи о требованиях со стороны родственников мигранта забрать заявление.

«У нас просто поселок маленький, может быть, какие-то разговоры идут», — отметила она.

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Девочка, к которой приставал мужчина, сейчас в порядке. Собеседница издания сказала, что купила ребенку подарок, чтобы успокоить и отвлечь.

Педофил преследовал детей

В момент происшествия матери рядом с дочерью не было, женщина даже не знала, что девочка пойдет в магазин с друзьями. Пострадавшая прибежала домой и пожаловалась брату на произошедшее, тот вызвал полицию.

«Он [злоумышленник] шел за ними, дети пошли через двухэтажки в магазин, он — за ними. На записи видно, что он как будто там их прям ждал», — поделилась женщина.

По словам матери пострадавшей, мужчина гостил в доме по соседству — там проходила вечеринка. Преследователь подростков был то ли пьян, то ли под действием наркотических веществ, предположила собеседница.

«Какой-то он очень странный был», — сказала она.

Пошли на хитрость

Когда девочка рассказала брату о произошедшем, тот сразу вызвал полицию и отправился искать педофила.

«Сын вызывал полицию. Он был дома, машиной занимался (когда девочка прибежала — прим. ред.). Сын вел злоумышленника, вообще боялся, что тот сбежит, но как-то потихонечку он довел его до ворот, и уже полиция здесь была», — рассказала мать пострадавшей.

Брат девочки разговаривал с педофилом, облапавшим ребенка, сопровождая его к месту, куда прибыли правоохранители. Конечно, подчеркнула женщина, про полицейских мигранту ничего известно не было, но его сразу задержали. Ранее пристававшего к ребенку мать не видела.

Русская община пообещала взять семью школьницы, к которой приставал педофил, под защиту.