12 июля 2023, 18:20
Мигрант в подмосковном магазине облапал девочку — видео
«360»: появилось видео с мигрантом, который приставал к девочке в магазине Подмосковья
Мигрант в продуктовом магазине Подмосковья облапал девочку-подростка. Происшествия засняли камеры видеонаблюдения, запись оказалось в распоряжении «360».
Мужчина находился у касс, когда туда подошла группа подростков. Мигрант сделал вид, будто что-то понимает с пола во время того, как одна из несовершеннолетних проходила рядом, а затем потрогал ее.
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«Может он за ними и шел, они вошли, потом он», — комментировали, вероятно, сотрудники магазина.
По данным источника «360», магазин находится недалеко от узловой железнодорожная станции Икша на Дмитровском направлении в Подмосковье. В Сети пишут, что мигранта задержали.
Ранее в Санкт-Петербурге задержали мигранта за домогательства девочки на детской площадке. Школьница сняла мужчину на видео, ролик стал поводом для возбуждения уголовного дела.
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