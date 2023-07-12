Происшествия 12 июля 2023, 18:20 Мигрант в подмосковном магазине облапал девочку — видео «360»: появилось видео с мигрантом, который приставал к девочке в магазине Подмосковья

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Мигрант в продуктовом магазине Подмосковья облапал девочку-подростка. Происшествия засняли камеры видеонаблюдения, запись оказалось в распоряжении «360».

Мужчина находился у касс, когда туда подошла группа подростков. Мигрант сделал вид, будто что-то понимает с пола во время того, как одна из несовершеннолетних проходила рядом, а затем потрогал ее.

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«Может он за ними и шел, они вошли, потом он», — комментировали, вероятно, сотрудники магазина.

По данным источника «360», магазин находится недалеко от узловой железнодорожная станции Икша на Дмитровском направлении в Подмосковье. В Сети пишут, что мигранта задержали.

Ранее в Санкт-Петербурге задержали мигранта за домогательства девочки на детской площадке. Школьница сняла мужчину на видео, ролик стал поводом для возбуждения уголовного дела.