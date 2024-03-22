Эксклюзив 22 марта 2024, 17:10 «Позавидовал бы любой регион». Главврач Шаповаленко — о детском центре имени Рошаля Главврач Шаповаленко: детский центр имени Рошаля оснастили лучшим оборудованием Valery Lukyanov/Russian Look/globallookpress

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В этом году в Подмосковье откроется детский клинический центр имени Рошаля. Губернатор Андрей Воробьев лично контролирует строительство объекта. О его особенностях в интервью «360» рассказала главный врач медицинского учреждения Татьяна Шаповаленко.

Уникальный центр

«Такого центра не было в Подмосковье, и, вы знаете, я думаю, что такому центру позавидовал бы сейчас любой регион России, каждый регион России. Потому что это уникальный центр», — заявила специалист.

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Учреждение уникально тем, что оно удобно как для персонала, так и для пациентов. В центре разделены все потоки: докторов, медсестер, пациентов, лекарств и даже расходных материалов. Также сделали отдельные операционный блок и реанимационное отделение.

«Мы фактически на финишной прямой к открытию. Он оснащен самым современным высокотехнологичным оборудованием. Наш центр находится на уровне лучших мировых клиник, лучших клиник мира. И мы сможем оказывать самые разные виды помощи детям. И детям Подмосковья и, я думаю, детям из других регионов Российской Федерации», — подчеркнула Шаповаленко.

Какие отделения будут в центре

Медицинское учреждение сделает уклон на хирургический профиль. Речь идет о кардиохирургии, нейрохирургии, травматологии и ортопедии, абдоминальной и торакальной хирургии. Также в центре будут работать отделения урологии, детской гинекологии, офтальмологии и отоларингологии.

«Большой центр на 420 коек, 48 коек реанимационных, 23 операционных, из них 13 — это большой оперблок. Поэтому, я думаю, что каждый регион хотел бы иметь такой центр в своей медицинской структуре», — заключила главврач.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев 5 марта пообщался с будущими работниками детского клинического центра имени Рошаля. Готовность учреждения составляет 87%. Открытие запланировали ко Дню защиты детей.