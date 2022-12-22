Важное 22 декабря 2022, 16:25 Губернатор Андрей Воробьев исполнит новогодние мечты трех детей из ДНР и Подмосковья Автор фото: Константин Семенец

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Акция «Елка желаний» — уже традиционная в России. В этом году дети с особенностями развития, из семей военнослужащих и из присоединенных регионов написали свои желания, которые повесили на новогоднее дерево в Кремле. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев снял с ели три конверта, в которых увидел, каких подарков ждут дети.

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Благодаря акции любой желающий может исполнить заветную мечту человека, попавшего в трудную жизненную ситуацию. Это не только дети, но и, например, пожилые люди.

Мы здесь для того, чтобы сотворить детям чудо в новогодние праздники. Вообще важно делать добрые дела каждый день. Ну, а Новый год — это особые ощущения. Мы должны оправдать ожидания детей, поэтому будем очень стараться осуществить их мечты. Андрей Воробьев

Особое внимание получили записки от детей участников специальной военной операции, из семей беженцев Донбасса, Херсонской и Запорожской областей.

Автор фото: Константин Семенец

Например, семилетняя Милена из ДНР попросила планшет, а девятилетняя Юля и двенадцатилетняя Ника из Московской области мечтают поплавать с дельфинами.

«Один ребенок мечтает о планшете, чтобы играть, узнавать что-то новое из интернета, другой мечтает поплавать с дельфинами. Если ребенок хочет, найдем возможности. Мы здесь для того, чтобы чудо творить детям в новогодние праздники», — подчеркнул Андрей Воробьев.

Автор фото: Константин Семенец

Каждый год участниками акции становятся президент Владимир Путин, главы регионов, политики, бизнесмены, спортсмены, деятели культуры.

Каждый из нас помогает тем, кому тяжело, и особенно тем, кто находится сейчас в новых регионах России. Мы постоянно отвозим много разных вещей для людей, которые там живут, для малышей. Мы должны быть рядом, помогать. Андрей Воробьев

Он напомнил, что в «Крокусе» 23 декабря состоится масштабная новогодняя елка, где 12 тысяч детей военнослужащих и их мамы увидят сказочное представление.