Подмосковье 22 февраля 2024, 10:05 Новый выпуск проекта «Открывая таланты» посвятили юной танцовщице из Фрязина Автор фото: Ирина Фоткина

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Балет стал настоящей страстью для юной танцовщицы из Фрязина Анны Борисовой. Девочка посвящает любимому делу минимум четыре дня в неделю, тренируясь даже дома и на каникулах. В новом выпуске спецпроекта РИАМО «Открывая таланты» школьница рассказала о профессиональных мечтах и поделилась секретом удачных выступлений.

«В современном танце нет плавности»

Анна посвятила искусству полжизни — она занимается хореографией уже семь лет. С раннего возраста девочка не только танцевала, но и пела, однако в итоге предпочла балет вокалу.

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Борисова объяснила, почему не выбрала хип-хоп или другой современный стиль танца. По словам школьницы, в актуальных направлениях, в отличие от классических, нет плавности. Балет же позволяет продемонстрировать изящность тела.

«Потом меняешь костюм — меняется и настроение. В пачке я — балерина, в народном костюме — русская красавица: гордая, статная», — добавила Анна.

Девочка обучается во Фрязинской детской школе искусств. На первых занятиях школьница нервничала, хотя при поступлении уже была знакома с хореографией. Однако со временем юная жительница Подмосковья освоилась, в этом ей помогли педагоги.

«Преподаватель у нас добрая, она настраивает на то, чтобы я спокойно себя чувствовала. И что балет — это очень круто и классно», — отметила Борисова.

«На сцене нужно быть немного „прохладной“»

За время занятий балетом Анна приобрела сценический опыт. Выступать перед публикой юной танцовщице по-прежнему волнительно, но девочка научилась постепенно привыкать и наслаждаться своим номером.

Школьница навсегда запомнила одну из главных ошибок перед выходом на сцену. В ожидании выступления Борисова волновалась и повторяла номер много раз, чтобы отточить движения, но в итоге получила обратный эффект.

«На сцену я вышла уже уставшая. Я это запомнила на всю жизнь. И запомнила, что слишком разогреваться перед сценой нельзя. Надо быть немного „прохладной“ — иначе есть риск не дотанцевать до конца. Вообще, главное — помнить: нос вверх, плечи вниз. И думать о том, что ты — лучшая», — посоветовала Анна.

Мечта всех балерин

Девочка показывала свои номера лишь на малых сценах, пока во Фрязинской ДШИ не открыли собственный полноценный концертный зал. «Газпромнефть — смазочные материалы» реконструировала площадку и оснастила ее современным оборудованием в рамках программы социальных инвестиций «Родные города» компании «Газпром нефть».

На мероприятии в честь открытия концертного зала Анна выступила с русским народным танцем. Теперь школьница мечтает выйти на сцену в балетной пачке и встать на пуанты перед зрителями.

«Мне кажется, все балерины об этом мечтают», — поделилась девочка.

Новый концертный зал подходит для выступлений всех коллективов Фрязинской ДШИ — от хоров и вокальных ансамблей до театральных и хореографических групп. Площадка позволит реализовывать проекты совместно с ведущими культурными вузами страны, обеспечит полноценную предпрофессиональную подготовку воспитанников школы и воплощение их творческих планов.