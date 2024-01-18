Подмосковье 18 января 2024, 18:41 Завершилась масштабная реконструкция сцены во Фрязинской детской школе искусств Автор фото: Ирина Фоткина

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Учащиеся Фрязинской детской школы искусств впервые выступили в обновленном концертном зале после масштабной реконструкции. В одном из старейших образовательных учреждений культуры Подмосковья модернизировали инженерные сети и системы безопасности, установили современное осветительное и акустическое оборудование.

«Было очень приятно выступать на новой сцене, особенно когда в зале сидят родители. Это очень классно!» — поделилась эмоциями одна из учениц ДШИ.

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Фрязинская детская школа искусств — единственная во всем наукограде. Она входит в список лучших учебных заведений Подмосковья.

«Вся профессиональная работа наших преподавателей настроена на то, чтобы каждый ученик смог выйти на концертную площадку и показать свои результаты. Теперь учащиеся и преподаватели получили замечательную возможность выходить и получать практические, сценические навыки в нашем замечательном концертном зале», — отметила директор Фрязинской ДШИ Елена Диденко.

Открытия новой сцены ждали около тысячи юных талантов, обучающихся по 20 направлениям. Сцену и зрительный зал оборудовали комплексом трехмерного освещения, аппаратуру настроили профильные специалисты. Благодаря софитам с дистанционным управлением и функцией подсветки в зоне активного действия можно делать акценты на архитектурных и живописных декорациях.

В зале установили аудиосистемы ведущих мировых производителей. Такая техника обеспечивает высококачественное звучание в моно- и стереофоническом диапазонах.

Автор фото: Ирина Фоткина

При оформлении площадки использовали экологичные и износостойкие материалы с шумоизоляцией. Специально для концертного зала спроектировали систему пожарной безопасности, соответствующую федеральным требованиям и нормам.

Компания «Газпромнефть — смазочные материалы» переоборудовала зал в рамках программы социальных инвестиций «Родные города», которую реализует «Газпром нефть».

«Здесь применялись самые современные и инновационные решения с точки зрения материалов. В результате я убедился лично, не только слушая выступление в первом ряду — я поднялся наверх. Есть стереофонический эффект, звук полный, объемный. Мы и дальше будем участвовать в проектах развития школы искусств и всего наукограда Фрязино», — рассказал генеральный директор «Газпромнефть — смазочные материалы» Анатолий Скоромец.

Автор фото: Ирина Фоткина

Глава городского округа Фрязино Дмитрий Воробьев назвал открытие концертного зала важным социальным и культурным событием для города.

«Это действительно шикарный концертный зал! Благодаря реализации этой инициативы мы и наши наукоградские дети, которые здесь занимаются, будем иметь возможность раскрывать свои таланты», — отметил Воробьев.

Выступать на обновленной площадке будет комфортно всем — от вокальных ансамблей до театральных и хореографических трупп. В будущем здесь планируют проводить музыкальные фестивали и конкурсы всероссийского уровня. А учащиеся продолжат готовиться к поступлению в творческие колледжи и вузы.