Подмосковье 15 февраля 2024, 10:30 Новый выпуск проекта «Открывая таланты» посвятили юной пианистке из Фрязина Маргарите Ланцовой Автор фото: Ирина Фоткина

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Маргарита Ланцова из Подмосковья начала демонстрировать творческие способности еще в 11 месяцев, выстукивая пяткой ритм под музыку. Сейчас юная жительница Фрязина совершенствуется в игре на фортепиано и выступает в хоре. Об успехах артистки рассказали в спецпроекте РИАМО «Открывая таланты».

«В хоре больше ответственности»

Когда Маргарите было шесть лет, родители отдали ее в музыкальную школу. Первым занятием начинающей исполнительницы стал урок фортепиано. По словам Ланцовой, тогда она сыграла композицию «Маленькой елочке», причем довольно некрасиво, но получила похвалу и ощутила гордость.

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«Вначале я думала, что в музыкальной школе есть только фортепиано — все-таки маленькая была. Но даже когда нам рассказали о других инструментах, я все равно свой выбор оставила без изменений. Фортепиано — это классика», — рассказала девочка.

Жительница Подмосковья учится во Фрязинской детской школе искусств. В программу входят занятия с ансамблем, концертмейстерское мастерство, сольфеджио, музыкальная литература, ритмика и хоровое пение.

«В хоре больше ответственности, чем в соло: ошибешься — и все услышат. Ты подведешь всех. А когда выступаешь сольно — можешь ошибиться, но это будет уже не так страшно», — отметила Маргарита.

Любовь к школе и сцене

Юная пианистка очень любит свою школу и с восторгом отзывается о преподавательском составе. Воспитанники Фрязинской ДШИ регулярно выезжают на гастроли, участвуют в конкурсах и возвращаются с наградами.

«С хором мы ездим на конкурсы, занимаем призовые места, за участие получаем дипломы. На фортепиано, на своей специальности, я тоже участвую в некоторых конкурсах, занимала и первые, и вторые места в конкурсе этюдов», — поделилась Ланцова.

Несмотря на музыкальные успехи, в будущем девочка хочет стать актрисой. Хотя на сцене пианистка иногда немного волнуется, ей нравится внимание публики.

Долгое время у учащихся Фрязинской ДШИ не было своего зала для выступлений. Но при поддержке компании «Газпромнефть — смазочные материалы» в школе появилась современная сцена с акустической системой и профессиональным технологическим комплексом постановочного трехмерного освещения.

Мать пианистки, Елена Ланцова, отметила, что открытия зала очень ждали как дети, так и родители. По словам директора Фрязинской ДШИ Елены Диденко, теперь школа сможет принимать именитых музыкантов и творческую молодежь со всех уголков страны, устраивать концерты и конкурсы всероссийского и даже международного уровня. А Маргарита уже придумала номер, который хотела бы показать на новой сцене.

«В новом концертном зале нас смогут увидеть больше людей. Теперь и друзей можно будет позвать, и знакомых», — подытожила артистка.