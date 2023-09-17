Подмосковье 17 сентября 2023, 15:38 Подмосковные дорожники возвели в ДНР новый мост вместо уничтоженного ВСУ Мост в пять пролетов возвели дорожники из Подмосковья в Новоазовском районе ДНР

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Село Сартана в Новоазовском районе Донецкой Народной Республики получило новый автомобильный мост благодаря специалистам из Подмосковья. Прошлую переправу еще в 2022 году подорвали украинские боевики. Новый объект получил сразу пять пролетов, которые обеспечат его большую пропускную способность.

Вице-губернатор Московской области Евгений Хромушин заявил, что мосты, над которыми сейчас ведется работа, — это артерии. По ним в порт Мариуполя доставят зерно и другую продукцию.

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«Как только все мосты начнут полноценно работать, проблем с логистикой не будет», — подчеркнул он.

От простого к сложному

Хромушин напомнил, что Подмосковье взяло шефство над Новоазовским и Тельмановским районами ДНР и сейчас занимается восстановлением всех пострадавших от атак ВСУ населенных пунктов.

«В Макеевку уже зашел Фонд капитального ремонта. Делают кровли домов. Работы останавливаются только на время обстрелов. Начали с простого — многоквартирных домов, потом станем заниматься сложной инженерной инфраструктурой», — подчеркнул вице-губернатор Московской области.

Перед началом работ по возведению моста через реку Кальмиус территорию разминировали военные. После на месте прошли геодезические и геологические работы, и только потом приступили дорожники.

Общая протяженность нового металлического моста вместе с подходами от села Сартана и поселка Талаковка составила 390 метров. Все работы специалисты провели за год.

Идти вперед, несмотря ни на что

Временно исполняющий обязанности главы ДНР Денис Пушилин заявил, что военные сейчас делают все, чтобы такие масштабные работы прошли на территории всего региона.

«Понимаем, что противостоим коллективному Западу, но все равно идем вперед. Это важно. Вся республика будет освобождена, вся республика будет отстроена», — подчеркнул он.

Врио главы ДНР подчеркнул, что очень благодарен регионам, которые взяли шефство и оказали помощь пострадавшим населенным пунктам. Он подчеркнул, что жители ответят на такие шаги, продемонстрировав собственное трудолюбие.