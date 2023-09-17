Подмосковье 17 сентября 2023, 13:36 Пешеходный мост строителей из Подмосковья соединил две части Новоазовска Построенный подмосковными строителями пешеходный мост открыли в Новоазовске

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Расположенные на разных берегах реки Еланчик районы Новоазовска соединил новый пешеходный мост. Его возвели строители из Московской области, приехавшие для проведения работ в подшефных районах Донецкой Народной Республики. Подробности о мосте, а также о других работах по восстановлению в пострадавших от обстрелов городах и поселках рассказал вице-губернатор Подмосковья Евгений Хромушин.

Новый объект однопролетный, общая протяженность вместе с подходами составляет 230 метров. Вице-губернатор отметил, что для моста выбрали белый цвет, потому что он гармонирует с окружающей обстановкой, а в темное время суток переправа окрасится в цвета российского триколора за счет подсветки.

Это туристическое место. И для нормальных прогулок невозможно было выбрать маршрут, чтобы попасть из одной части города в другую. Поэтому появилась идея соединить город современным мостом, чтобы пройти пешком или проехать на велосипеде или роликах. Евгений Хромушин вице-губернатор Московской области

Хромушин добавил, что всего подмосковные строители в ДНР занимаются девятью мостами. Один сдали еще в декабре. Вторым стал пешеходный в Новоазовске, но с ним сдадут еще один объект и до конца года закончат работу еще на четырех.

«Сложность была в том, что очень сжатые сроки, потому что мы начали работать фактически в прошлом году и сейчас сдаем мост. Это очень маленький срок для мостовых сооружений», — добавил вице-губернатор Подмосковья.

Часть большой работы

Мосты — только часть огромной работы, которую подмосковные строители проводят в Новоазовском и Тельмановском районах, а также в Мариуполе.

«У нас достаточно большая программа. 15 социальных объектов, школы, детские сады, спортивный зал, водонапорные и водозаборные узлы, котельные 35 многоквартирных домов. Это только в Новоазовском и Тельмановском районах. Еще в Мариуполе программа по 350 объектам по всем направлениям», — рассказал Хромушин.

Вице-губернатор добавил, что подмосковные строители приезжают на помощь новым регионам по зову сердца. Он пояснил, что люди работают здесь с удовольствием и пониманием необходимости помощи людям, за это они получают огромную поддержку от жителей.