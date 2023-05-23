Эксклюзив 23 мая 2023, 13:34 «Люди в России настоящие». Американская семья с 10 детьми рассказала о переезде в Сергиев Посад Семья Платте из США получила вид на жительство в Подмосковье и рассказала о переезде

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Семья Платте в Сергиевом Посаде перешла к новому этапу возвращения на историческую родину. Глава семейства Джон Платте получил вид на жительство. Его жена Анна и дети рассказали «360» о деталях переселения и жизни на новом месте.

Пять лет на сборы

Большая семья перебралась в Россию 3,5 года назад. Подготовка, по словам Анны Платте (американское имя Николь осталось в прошлом), заняла много времени, переезд планировали около пяти лет. Продали дом, вещи, музыкальные инструменты, собрали деньги и оформили документы. Вещи перевозили контейнерами, рюкзаками и ручной кладью.

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Около 20 лет чета исповедовала православие и много общалась с русскими, которые рассказывали о комфортной жизни в России. Сейчас у семьи 10 детей, скоро появится 11-й. Старший остался в США, он уже взрослый и обзавелся своей семьей.

«Жизнь большой семьей в Америке очень опасная, трудная и дорогостоящая. Свободы для детей там нет — невозможно проводить занятия, много контроля, стандартов. <…> Люди в России настоящие. Все настоящие, не за фасадами. Для детей жизнь лучше», — сказала женщина.

Дедушка Анны русский, но в семье держали это в секрете, потому что в США не понимали русскую культуру.

Свобода передвижений и хобби

До переезда Платте не верили в стереотипы о медведях с балалайками, но нашли чему удивиться. Одному из сыновей понравилась не только свобода передвижений, но и наличие магазинов рядом с домом — в США, по его словам, около 80% людей живут далеко от них, и приходится туда ездить.

«Разницу я нахожу в том, что можно идти, ехать куда хочу, и это нормально. Люди не думают, что ты убежал из дома, и родителям везде приходилось сопровождать детей», — сказал он.

Мальчик начал ходить в России на кружки и обзавелся многими хобби. Увлекся поездами, робототехникой, строительством. В Москве он впервые побывал в метро и на железной дороге.

Его младшая сестра Зинаида рассказала, что нашла много друзей и знакомых, занялась конным спортом и шитьем. Ей тоже понравилось, что дети смогли гулять где захотят, а сама она — катать детей на пони без сертификата. Девочку расстроило только отсутствие качественной ванили и продуктов с заменителем молочного жира. На родине она видела только кур, а теперь катается на лошадях и мечтает завести осла.

Переезд в Сергиев Посад

Одному из самых старших детей, 19-летнему Мирону Платте, не пришлось привыкать к школе — он прошел домашнее обучение. Сложней всего семье, по его словам, далось оформление документов, найти друзей оказалось намного легче. Переезд прошел без волнений, парень запомнил только положительные моменты.

«В России гораздо быстрее накапливаются друзья, и намного ближе, чем в Америке. С русскими людьми гораздо быстрее можно найти общее понятие мира», — сказал он.

Парень освоил кожевенное ремесло, игру на укулеле и пение, занялся строительством печи и написанием статьи о решении проблем в сельском хозяйстве. Мирон Платте поет в церковном хоре.

Московскую область как место переезда он назвал золотой серединой — не слишком далеко от большого города, но и не столица.

«Именно Сергиев Посад, потому что там лавра и все люди хорошие, город прекраснейший. История хорошая, интересные старинные здания, музеи», — объяснил Мирон.

Глава семейства Джон Платте, по паспорту Райан, получил вид на жительство. Ему оформили документы в управлении по вопросам миграции ГУ МВД России по Московской области.