Эксклюзив 23 мая 2023, 11:39 Бежавший ради свобод американец получил в Сергиевом Посаде вид на жительство МВД Подмосковья оформило вид на жительство американцу Райану Платте

Читать 360tv в

В Сергиевом Посаде американцу Райану Платте торжественно оформили вид на жительство. Он переехал с семьей в Россию из США, чтобы дать детям больше свобод. Документы вручили в управлении по вопросам миграции ГУ МВД России по Московской области.

«Для вас это очень важное событие, с этого дня перед вами открываются большие возможности. Надеемся, в дальнейшем вы станете достойным гражданином Российской Федерации», — сказала сотрудница паспортного стола.

Реклама

Мужчина проверил данные и отдал паспорт — в нем поставили штамп. Райана Платте предупредили, что разрешение на временное проживание перестало действовать, так как ему оформили вид на жительство. Теперь в течение семи рабочих дней ему предстоит зарегистрироваться по месту проживания.

Райан Платте переехал в Сергиев Посад вместе с женой и детьми из США. По его словам, в России больше свобод, чем на родине.