Подмосковье 02 апреля 2023, 22:51 Движение на М-2 в Серпухове перенаправят с моста Подольских курсантов на время ремонта Мария Панина

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В городском округе Серпухов во втором квартале 2023 года начнут капитальный ремонт участка трассы М-2. В его рамках обновят мост Подольских курсантов и прилегающие территории, сообщили в пресс-службе ФКУ «Центравтомагистраль».

Начальник отдела дорожных сооружений агентства Вадим Хохлов уточнил, что в проектном решении предусмотрели полную замену пролетного строения.

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«Поэтому мы перераспределим дорожное движение на соседний мост», — пояснил он.

Движение на нем организуют в три полосы: по одной пустят транспорт в Тулу, по второй — в сторону Москвы, а третья будет реверсивной.

«Мы будем мониторить интенсивность трафика в режиме реального времени и в зависимости от загруженности направлять движение в ту или иную сторону», — добавил Хохлов.

Такую организацию движения он назвал единственным оптимальным решением. Благодаря ему не пострадает безопасность — дублирующий мост спроектировали в 1990-х годах именно под движение в три полосы.

Мост Подольских курсантов, которому предстоит капитальный ремонт, построили в 1965 году. Работ такого масштаба раньше на этом участке дороги не проводили. У моста перестроят несущие опоры, чтобы он смог воспринимать современные нагрузки.

Фактически мы будем строить новый мост, и ближайшие десятилетия масштабный ремонт ему больше не понадобится, так как гарантийные сроки на некоторые элементы сооружения — до 30 лет. Вадим Хохлов начальник отдела дорожных сооружений ФКУ «Центравтомагистраль»

Протяженность участка капремонта составит 1,57 километра. В его рамках также заменят дорожное полотно, барьерное и перильное ограждение, установят локальные очистные сооружения и запланируют работу по освещению. Многочисленные стыки в ходе ремонтных работ устранят. Сам мост Подольских курсантов из двухполосного станет трехполосным. Сейчас идут конкурсные процедуры по определению подрядчика.

Всего за сезон в 2023 году в Подмосковье отремонтируют более 1,5 тысячи километров дорог. Губернатор региона Андрей Воробьев отмечал, что перед ямочным ремонтом необходимо разобраться с лужами.

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