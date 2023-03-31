Подмосковье 31 марта 2023, 11:46 Более 1,5 тысячи километров дорог отремонтируют в Подмосковье в 2023 году Минтранс Подмосковья

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За сезон 2023 года в Московской области обновят более 1,5 тысячи километров дорог. В Минтрансе сообщили, что работы начнутся в конце апреля.

«Программа ремонта формировалась в течение года по итогам обследования дорожной сети. Также мы учли и предложения жителей региона», — рассказал министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Алексей Гержик.

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Качество асфальта после ремонта будет проверять лаборатория «Лабрадор». Если после проверки материалы будут признаны некачественными или будут выявлены нарушения технологии укладки асфальта, работа будет переделываться за счет средств подрядчика.

Полная программа ремонта будет опубликована на сайте Минтранса Подмосковья.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил разобраться с лужами на дорогах, прежде чем проводить ямочный ремонт. В противном случае, по его словам, это будет «мартышкин труд».