Подмосковье 24 января 2024, 21:02 Большая работа. Воробьев обсудил с «Газпромом» повышение надежности энергоснабжения Воробьев: Подмосковье лидирует по темпам реализации программы газификации Автор фото: Антон Чернов / Пресс-служба губернатора Московской области

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Глава Подмосковья Андрей Воробьев обсудил с представителями «Газпрома» планы по повышению надежности системы энерго- и теплоснабжения. Во встрече поучаствовал заместитель председателя правления компании Виталий Маркелов, сообщили в пресс-службе губернатора и правительства Московской области.

Запланирована большая работа

«По темпам реализации президентской программы социальной газификации наш регион — в лидерах. У нас 122,7 тысячи принятых заявок, почти 118 тысяч заключенных договоров и 107 тысяч исполненных», — рассказал Воробьев.

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Он добавил, что программа очень востребована в том числе среди жителей, которым особенно нужна поддержка. Для них предусмотрели льготные условия подключения.

Большая работа у нас также запланирована с вами по газификации населенных пунктов, к которым еще не подведен газ, наращиванию мощностей. Андрей Воробьев губернатор Подмосковья

Программа «Газпрома» и правительства Подмосковья на 2021–2025 годы предполагает газификацию населенных пунктов, где еще нет голубого топлива. В рамках соцгазификации создали условия для подключения около 107 тысяч домовладений. Трубы прокладывают во всех населенных пунктах, где есть газ — для жителей эта услуга бесплатная.

Заявку на проведение газа можно подать в МФЦ, на сайте Мособлгаза, а также на сайте госуслуг. Темпы реализации программы соцгазификации представлены на интерактивной карте.

Модернизация ЖКХ

Также на встрече обсудили модернизацию системы ЖКХ Подмосковья. Четыре блочно-модульные котельные помогли улучшить теплоснабжение во время аварии на ГЭМЗ в Солнечногорске. Их установили сотрудники «Газпром теплоэнерго Московской области».

Воробьев рассказал, что на федеральном уровне готовят программу полноценной модернизации ЖКХ до 2030 года. Также Подмосковье сотрудничает с «Газпромом» в сфере теплоэнергетики в рамках девяти крупных соглашений.

Вместе с тем, хочу внести предложение — ускорить выполнение дальнейших мероприятий. Прежде всего там, где этой зимой особенно много аварий, высокая степень износа сетей и оборудования. По каждой концессии мы предлагаем рассмотреть новые дорожные карты, добавить новые котельные в самых сложных территориях. Андрей Воробьев губернатор Подмосковья

Уже в 2024 году в селе Невское построят котельную, еще два таких объекта реконструируют в Воскресенске. Гендиректор «Газпром энергохолдинг» Денис Федоров заявил, что в течение месяца специалисты отработают вопрос увеличения надежности теплоснабжения потребителей с учетом выявленных проблем.

Модернизация системы теплоснабжения в Химках

Отдельно Воробьев и представители «Газпрома» обсудили вопрос модернизации системы теплоснабжения в Химках, где компания стала владельцем теплосетей.

«По Химкам нам предстоит провести большую работу. Есть различные технические мероприятия, которые мы обсудим с коллегами, чтобы подготовить и упростить пуск тепла в период 2024–2025 годов», — заявил Федоров.

Ранее Воробьев рассказал о восстановлении работы котельной ГЭМЗ в Солнечногорске. На ней во время новогодних праздников произошла коммунальная авария, из-за которой многие жители остались без тепла.