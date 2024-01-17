Подмосковье 17 января 2024, 10:56 Андрей Воробьев: бесперебойную работу котельной «ГЭМЗ» обеспечили в Солнечногорске Андрей Воробьев сообщил о бесперебойной работе котельной «ГЭМЗ» в Солнечногорске Пресс-служба губернатора Московской области

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Ремонтные работы завершились на котельной «ГЭМЗ» в Солнечногорске. На ней во время новогодних праздников произошла коммунальная авария, из-за которой многие жители остались без тепла. О восстановлении важного объекта рассказал губернатор Подмосковья Андрей Воробьев в своем Telegram-канале.

Все основные работы на котельной уже завершили. Благодаря проведенным работам в квартиры жителей Солнечногорска вернулось отопление. Одну из них глава региона проверил лично, придя в гости к Екатерине Козелковой. Женщина живет на улице Колхозной и сообщила о низкой температуре дома на одной из встреч с Воробьевым.

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«Сейчас все основные работы на „ГЭМЗ“ завершили. Чтобы обеспечить бесперебойную работу котельной, вместе с „Газпром теплоэнерго“ установили четыре блочно-модульные котельные, они догревают теплоноситель до необходимых температур», — сказал губернатор.

Ранее Андрей Воробьев заявил, что жителей аварийных домов в поселке Южном расселят из-за проблем с отоплением. Там из-за коммунальной аварии возникли сложности с подачей тепла.

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