Москва 08 августа 2023, 09:31 Вентиляционные воздухораспределители начнут выпускать в промпарке «Бутово» Пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы

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После ввода в эксплуатацию строящегося промышленного парка «Бутово» там начнет работать компания, производящая воздухораспределительные устройства для систем вентиляции и кондиционирования, заявил глава департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский. Он уточнил, что объект возводят в рамках программы по стимулированию создания мест приложения труда.

Руководитель департамента отметил, что готовая промышленная инфраструктура пользуется повышенным спросом у инвесторов, которые хотят размещать производство в столице. В рамках программы по стимулированию создания мест приложения труда в Москве возводят 12 промышленных объектов.

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«Один из них расположен в районе Южное Бутово, промпарк возводит инвестор из структуры ПИК. Его общая площадь составит около 58 тысяч квадратных метров, а инвестиции в проект — не менее 4,8 миллиарда рублей. После ввода в эксплуатацию там смогут работать 1,8 тысячи человек», — рассказал Овчинский.

Летом производственная компания Redvent, изготавливающая воздухораспределительные устройства для систем вентиляции и кондиционирования, приобрела помещение площадью 864 квадратных метра. Руководство компании решило перевезти часть производства из Рязанской области в Москву, что позволит создать до 30 новых рабочих мест.

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Гендиректор предприятия Махач Сайгитов отметил, что специалисты производят находящиеся на виду элементы систем вентиляции, поэтому оборудование компании не только функционально, но и эстетически привлекательно.

«Промышленный парк „Бутово“ — современный проект, который произведет положительное впечатление на сотрудников и клиентов. При этом расположение на юге столицы и в черте города также очень удобно для нас и наших заказчиков», — подчеркнул Сайгитов.

Директор компании Parametr, входящей в структуру ПИК, Александр Манунин рассказал, что возведение промпарка завершат до конца августа. Объект объединит здания формата light industrial и big box — они подойдут для размещения всех видов производств, а резиденты смогут приобрести блоки площадью от 580 квадратных метров.

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«Мы создаем для них (предпринимателей — прим. ред.) комфортные пространства для быстрого размещения бизнеса — готовые к заезду универсальные площади, создающие новое представление о стандарте качества производственных помещений для бизнеса любого формата и масштаба», — добавил Манунин.

Ранее договор о локализации в Бутово подписали с компанией, производящей изделия из картона. Благодаря компании «ПрестижПак» в промышленном парке появится еще 80 рабочих мест.