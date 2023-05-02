Москва 02 мая 2023, 07:20 Овчинский: производитель изделий из картона создаст 80 рабочих мест в промпарке «Бутово»

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Производитель изделий из картона «ПрестижПак» создаст 80 рабочих мест в промышленном парке «Бутово», рассказал руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский. На юге столицы продолжается строительство промпарка.

Новые рабочие места

Овчинский напомнил, что соглашение о строительства промпарка в Южном Бутове заключили в рамках программы по стимулированию создания мест приложения труда между столичными властями и девелопером из структуры ПИК в 2021 году. По словам главы департамента, у объекта будет хорошая транспортная доступность — он находится в пяти километрах от МКАД по Варшавскому шоссе, поэтому добраться до него можно как на личном, так и на общественном транспорте.

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«Уже сегодня проект имеет большой спрос со стороны инвесторов. Например, компания „ПрестижПак“ заключила договор о приобретении помещения площадью свыше 1,4 тысячи квадратных метров. Здесь расположится производство изделий из картона и будет создано 80 рабочих мест», — рассказал Владислав Овчинский.

Расширить производство упаковки

Компания изготавливает из картона, микрогофрокартона и гофрокартона коробки. Сейчас основные производственные мощности находятся в Воронеже. В Москве представители «ПрестижПака» собираются наладить выпуск бумажных и крафт-пакетов, а также производить уголки из прессованного картона.

«Городская локация промышленного парка открывает доступ к качественной инфраструктуре и дает широкие возможности выбора потенциальных партнеров», — заявил директор компании Дмитрий Олейников.

По его словам, упаковка остается важнейшей составляющей практически любого бизнеса. Предприятие решило открыть новое производство в столице, учитывая растущий спрос на продукцию.

Директор направления девелопмента коммерческой недвижимости ПИК Александр Манунин рассказал, что строительства проекта идет опережающими темпами. Объект планируют сдать в эксплуатацию в середине 2023 года.

«Light industrial — это современный формат организации производства, который дает возможность объединить все бизнес-процессы на одной территории. Расположение в черте города дает преимущества резидентам как с точки зрения логистики, так и с точки зрения привлечения квалифицированного персонала», — добавил Манунин.

Город стимулирует застройщиков

Программу стимулирования создания мест приложения труда создали для обеспечения комплексной застройки новых районов столицы. Девелоперов частично или полностью освобождают от платы за изменение видов разрешенного использования земли для строительства жилых домов в обмен на инвестирование в строительство объектов, где в итоге создадут рабочие места.

Сначала программу направили только на возведение промышленных объектов и офисов, но затем список расширили. Теперь инвесторы могут получать льготы при строительстве объектов науки и образования, здравоохранения, социального обеспечения, спорта, культуры и общепита. В конце 2021 года действие распространили на гостиницы, а весной прошлого года в перечень включили объекты, предназначенные для оказания комплексных логистических услуг.

Инвесторы смогут получить больше преференций, если возведут объекты в сжатые сроки. Если их построят раньше на 6-12 месяцев, льготы увеличатся на 5%, больше года — на 10%.