Москва 10 июня 2023, 20:06 Москва поднялась на крепком рубле. Столица России взлетела в рейтинге стоимости жизни в городах мира Экономист Разуваев: иностранцам стало жить дороже после взлета Москвы в рейтинге городов Pxhere

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Москва резко взлетела в рейтинге городов мира по стоимости проживания, который составляет американское консалтинговое агентство ECA International. За год российская столица поднялась с 62-й на 25-ю строчку. Прежде всего это связано с укреплением курса рубля по отношению к валюте.

Битва городов

В последнем рейтинге ECA International впервые за четыре года сменился лидер. Гонконг уступил место Нью-Йорку, пережившему резкий взлет цен на аренду и товары в условиях инфляции, с которой пытаются бороться американские власти.

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Уход Гонконга на второе место, по мнению авторов исследования, связан тем, что рост цен на товары и услуги смягчило падение стоимости аренды жилья. Третье место, как и год назад, сохранила за собой Женева.

Необходимо учитывать, что рейтинг прежде всего ориентирован на стоимость жизни для иностранцев, приезжающих в 207 городов мира, из которых его и составили.

Авторы исследования учитывают при своих расчетах стоимость жилья для экспатов, а также цены на товары и услуги.

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Этим можно объяснить радикальные изменения позиции Тбилиси, который поднялся сразу на 65 сточек вверх и достиг 102-го места. Столица Грузии стала очень популярна у россиян осенью прошлого года, когда очередь на пограничном пункте Верхний Ларс могла занимать несколько суток.

Сильнее всего россияне повлияли на стоимость жизни в Стамбуле, который преодолел сразу 95 позиций и вышел 108-е место в рейтинге городов. Приток иностранных денег на фоне серьезной инфляции в Турции, которая за год превысила 80%, сделал жизнь в крупнейшем мегаполисе республики намного дороже.

В 2022 году Москва потеряла в списке ECA International всего одну позицию. Несмотря на введение санкций со стороны западных стран, которые привели к росту инфляции, принятые экономическим блоком правительства меры укрепили стоимость рубля. А снижение роста цен позволило российской столице, спустя год, взлететь сразу на 37 пунктов и стать 25-м городом по стоимости жизни.

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Популярность российской столицы

На изменение позиций Москвы в рейтинге городов по стоимости жизни повлияли сразу несколько факторов, заявил в беседе с «360» политолог и экономист Евгений Змиев. На первое место он поставил колебание валютного курса.

«У нас было укрепление до 50 рублей за доллар. Это отразилось на стоимости товаров работ и услуг в валюте через покупательную способность», — заявил экономист.

Вторым важным моментом Змиев назвал рост заинтересованности россиян жизнью в столице. Спрос на переезд, проживание и работу, а также желание пользоваться услугами в главном городе России подтолкнули цены вверх. Это сделало жизнь в Москве еще дороже, чем она была раньше.

Это отражение наших внутренних событий. У нас экономика централизована, потому что большая часть денег находится в столице. Тем более, Москва сильно отличается и по уровню жизни, и по стоимости от остальной России. Поэтому рейтинг показывает, что централизация материальных и финансовых благ усиливается еще сильнее. Евгений Змиев политолог, экономист

Экономист и член наблюдательного совета Гильдии финансовых аналитиков и риск-менеджеров Александр Разуваев отметил, что рейтинг ECA International совсем не отражает жизнь простых россиян, так как учитывает стоимость проживания экспатов.

«Иностранцев в Москве сейчас очень мало. Есть китайцы, ребята из Турции, Узбекистана, Казахстана. Цены за прошлый год действительно выросли, но сейчас низкая инфляция и очень высокий средний валютный курс. Поэтому стоимость жизни в долларах сильно поднялась», — пояснил он.

Разуваев отметил, что ситуация ударила по кошелькам иностранцев, а россияне этого даже не заметили, потому что получают зарплаты и тратят деньги в рублях.