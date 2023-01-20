Эксклюзив 20 января 2023, 20:45 Нет повода для беспокойства. Возможное размещение ПВО в Москве исключит последствия любых нападений Военный эксперт Орлов: возможное размещение ПВО в Москве не повод для беспокойства РИА «Новости»

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В Telegram-каналах появились фотографии, на которых запечатлены зенитные ракетно-пушечные комплексы (ЗРПК) «Панцирь-С1», якобы установленные на здании Минобороны на Фрунзенской набережной, а также на крыше одного из столичных бизнес-центров. Для некоторых пользователей Сети это стало поводом для беспокойства. Эксперт Центра военно-политической журналистики Владимир Орлов рассказал «360», что переживать не о чем: Минобороны перестраховывается и старается обеспечить максимальную защиту жителей столицы. Более того, подобные системы зачастую развертывают в городах во время проведения международных мероприятий.

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Далее — прямая речь.

Зачем нужны системы ПВО в Москве

Понимаю, почему внимание некоторых блогеров приковано к тем вопросам, которыми занимается Министерство обороны в части обеспечения безопасности воздушного пространства. Вообще, по-хорошему, Министерство обороны рассматривает варианты [обеспечения безопасности]. И с учетом того, что есть информация о передаче американцами в руки киевского режима беспилотников большой дальности, конечно, необходимо проводить укрепление противовоздушной обороны на каких-то направлениях.

Если мы говорим о «Панцирях», то это, скажем так, ПВО ближнего действия. Я так понимаю, что они там ставятся на тот случай, если будет массовый налет каких-то ударных беспилотных летательных аппаратов (БПЛА).

Если какая-то единица сможет прорваться через эшелонированную систему ПВО Московского региона, в этом случае ее уже будут уничтожать на подлете. Кроме того, Министерство обороны — это важный стратегический объект. И он должен быть защищен в любом случае.

Поэтому я не вижу повода для беспокойства. Наоборот, считаю, что Минобороны делает все абсолютно правильно, необходимо максимальным образом создавать эшелонированную систему ПВО для того, чтобы исключить любые вероятности, которые могут произойти.

РИА «Новости»

Обычная практика

Диверсанты — они на то и диверсанты, что могут создавать неприятности. То, чем занимается Минобороны, в том числе сейчас, нацелено именно на то, чтобы исключить любые вероятности. Даже если какие-то блудные диверсанты прибегут в столицу Российской Федерации, чтобы их пакости не привели к каким-то существенным последствиям. Вот и все.

ПВО вообще обычно развертывается в городах во время проведения серьезных международных мероприятий. Не только «Панцири», но и «Торы» — разные системы ПВО применяются для усиления безопасности воздушного пространства.

«Панцирь» — это, скажем так, противовоздушная оборона ближнего радиуса. Дальше — «Торы». Еще дальше — системы С-400 и С-500. Поэтому система ПВО и называется эшелонированной: каждые системы на каком-то своем участке обеспечивают защиту от воздушного нападения.