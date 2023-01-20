Москва 20 января 2023, 13:17 Установку ПВО на крышах домов в Москве попросили подтвердить в Минобороны Спикер Кремля Песков переадресовал в Минобороны вопрос установки ПВО на крышах в Москве Соцсети

Читать 360tv в

За безопасность Москвы и России в целом отвечает Минобороны, поэтому подтвердить или опровергнуть установку на крышах зданий систем противовоздушной обороны может только оно. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сказал об этом на брифинге, рассказали «Известия».

«Обо всех мерах, которые принимаются, лучше спрашивать там, в Министерстве обороны», — сказал он.

Реклама

Журналисты попросили Пескова прокомментировать сообщения из соцсетей о появлении на крышах Москвы средств ПВО. Официальный представитель Кремля назвал это тем случаем, когда вопрос находится целиком и полностью в ведении оборонного ведомства — именно оно несет ответственность за безопасность страны в целом и столицы в частности.

Реклама

Представитель администрации также посоветовал по теме частичной мобилизации ориентироваться на заявления президента Владимира Путина. Песков напомнил, что нужное число военнослужащих набрали осенью, потом началась обычная призывная кампания.

Зенитный ракетно-пушечный комплекс «Панцирь» заметили на крыше Минобороны и административного здания в Тетеринском переулке, а в национальном парке «Лосиный остров» — дивизион зенитного ракетного комплекса С-400, рассказал «Царьград». Директор Музея Войск ПВО Юрий Кнутов сказал, что в этом нет ничего необычного — их могут размещать для борьбы с дронами большой дальности.