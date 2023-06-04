Москва 04 июня 2023, 12:06 Некоммерческие организации получили более 880 помещений от Москвы за 13 лет Заммэра Ефимов: Москва предоставила для НКО более 880 помещений за 13 лет Сайт мэра и правительства Москвы

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За последнее десятилетие столичные власти предоставили НКО сотни объектов недвижимости как бесплатно, так и по льготным ставкам. Об этом сообщили на официальном сайте мэра Москвы со ссылкой на его зама по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимира Ефимова.

Некоммерческие организации смогли получить за 13 лет от столицы более 340 тысяч «квадратов» помещений в безвозмездное пользование или льготную аренду.

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«Речь идет об организациях, которые занимаются благотворительной деятельностью, культурной, спортивной или другой социально значимой работой с населением», — уточнил Ефимов.

Столичную недвижимость город предоставляет некоммерческим организациям бесплатно или сдает по льготным ставкам, коэффициент которых составляет 0,3 от рыночной цены и по ставке 3,5 тысячи рублей за «квадрат» в год.

В 2022-м фонды, ассоциации и общественные организации получили от города 29 помещений площадью 16 тысяч квадратных метров в различных округах столицы. Получателями недвижимости стали организации, которые работают в сфере образования, медицины, культуры, искусства и просвещения.

Например, обладателями городской недвижимости на безвозмездной основе стали Благотворительный фонд содействия реализации программ Лиги здоровья нации, Международный союз музыкальных деятелей, Московская городская организация Общероссийской общественной организации инвалидов «Всероссийское ордена Трудового Красного Знамени общество слепых».

Ранее власти объявили о предстоящей продаже через аукцион двух помещений на востоке Москвы.