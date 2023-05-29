Москва 29 мая 2023, 10:59 Москва продаст с молотка два помещения на востоке города Власти объявили о предстоящей продаже через аукцион двух помещений на востоке Москвы Сайт мэра и правительства Москвы

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Город выставит на торги два объекта — в Южном Измайлове и в Перове. Об этом сообщили на официальном сайте мэра Москвы со ссылкой на главу департамента городского имущества Максима Гамана.

Столичные власти планируют до июня этого года выставить на аукцион два лота недвижимости, общая площадь которых составляет около тысячи «квадратов». В помещениях на востоке столицы инвесторам предлагают разместить торговые точки, предприятия сферы услуг или офисы.

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«Первое здание площадью 735,3 квадратных метра находится в Южном Измайлове, а второе площадью более 260 квадратных метров расположено в Перове. Новые владельцы смогут использовать недвижимость по своему усмотрению», — уточнил Гаман.

В Южном Измайлове объект расположен на цокольном и первом этажах в доме № 13 на Челябинской улице рядом со станцией метро «Первомайская». В Перове выставляемое на аукцион помещение находится на первом этаже жилого дома № 56/55 на улице Перовской в десяти минутах ходьбы от «Перово».

Подробную информацию о торгах можно узнать на сайте.

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