Москва 31 мая 2023, 15:38 Москвичам рассказали о развитии и преобразовании столичной подземки Мэр Собянин рассказал, какие работы проводят сейчас в Московском метрополитене Сайт мэра и правительства Москвы

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Специалисты круглосуточно работают над обновлением столичного метрополитена ради комфорта пассажиров. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

В Московском метрополитене круглые сутки кипит работа. На сегодняшний день специалисты закончили проходку пересадки между «Электрозаводской» БКЛ и Арбатско-Покровской линии метро. Речь идет о подземном коридоре под железной дорогой Казанского направления.

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В переходе на станцию метро синей ветки рабочие сохранят исторический декор. Вернут после реставрации мраморные рельефы, снятые более полувека назад. Во втором вестибюле «Авиамоторной» БКЛ завершают отделку, а также монтируют инженерные системы и лифт.

«Через этот вестибюль пассажиры смогут зайти на станцию метро со стороны Авиамоторной и Красноказарменной улиц. Сейчас, чтобы пройти к станции, надо идти в обход через надземный путепровод на шоссе Энтузиастов», — уточнил мэр.

Монтажники приступили к установке четырех эскалаторов на пересадке между «Авиамоторной» БКЛ и Калининской линии. По ним пассажиры смогут спускаться с БКЛ в подземный переход, который ведут к желтой ветке.

На «Корниловской» Троицкой линии началось архитектурное оформление платформы. Рабочие строят подземный и наземный вестибюли. На этой станции метро планируют создать транспортно-пересадочный узел.

На «Физтехе» салатовой ветки заканчивают монолитный конструктив северного вестибюля. Он объединен со зданием эксплуатационного персонала и состоит из семи уровней. Первый наземный этаж займет кассовый зал. Из северного вестибюля будет выход к Дмитровскому шоссе, а из южного — к бульвару Академика Ландау.

Ранее горожанам сообщили, что строительство пешеходного моста на станции «Текстильщики» БКЛ Москвы завершили почти на треть.