31 мая 2023, 14:52
Строительство пешеходного моста на станции «Текстильщики» БКЛ Москвы завершили почти на треть
Заммэра Москвы Бочкарев рассказал о ходе строительства моста на станции БКЛ «Текстильщики»
Мостовый переход станции Большой кольцевой линии «Текстильщики» готов на 30%. Специалисты залили монолит подземной части и схода на станцию, сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.
«Параллельно ведут подготовку и устройство шпунтового ограждения, а также вынос существующих инженерных коммуникаций для интеграции с Таганско-Краснопресненской веткой», — добавил он.
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Общая протяженность перехода составит 140 метров. Он пройдет над железной и автомобильной дорогами и позволит эффективно распределить пассажиропотоки между двумя линиями метро и наземными видами транспорта.
Бочкарев отметил, что специалисты рассчитывают на проходимость 20 тысяч пассажиров в час.
Заммэра рассказал, что другие строители выполнили основные работы на трех метромостах, соединяющих Большую кольцевую линию метро и электродепо «Аминьевское».
Они завершили строительство однопутного моста длиной 475 метров. Еще на двух специалисты закончили пусконаладку оборудования.
Строительство
Метро
Москва 2023
Андрей Бочкарев
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