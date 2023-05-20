Москва 20 мая 2023, 17:58 Москвичам рассказали, какие ИТ-технологии внедряют на культурных и творческих пространствах столицы Мэр Собянин: в культурных и творческих пространствах Москвы тестируют передовые разработки Сайт мэра и правительства Москвы

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На столичных культурных и творческих площадках тестируют передовые разработки. С 2019 года специалисты провели 280 испытаний. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

Программа пилотного тестирования инновационных решений на разных московских пространствах реализуется уже четыре года. За это время удалось опробовать сотни отечественных разработок.

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На территории «Дизайн-завода» запланировали провести испытания инновационных счетчиков посетителей Zen Count. Благодаря российской разработке можно проанализировать динамику посещений.

В июне в галерее «Здесь на Таганке» будут «обкатывать» устройство, распыляющее запахи NeuroAir. С ним у посетителей появится возможность смотреть на картины под другим углом и узнать о влиянии ароматов на их восприятие. По итогу разработчики сформируют палитру ароматов для разных эмоций.

Павильон «Умный город» на ВДНХ станет площадкой для тестирования приложения AI control. Речь идет о специальной навигации, помогающей посетителям определить верный маршрут. Кроме того, с помощью сервиса можно будет узнать о культурных и исторических фактах и даже оживлять объекты.

В столичном зоопарке уже протестировали систему ZooCV, которая компьютерным зрением ИИ выявляет состояние животных. Также в Москве испытывают мобильное приложение «Турфон», ставшее финалистом конкурса «Новатор-2022».

«Сумма контрактов между технологическим бизнесом и площадками за четыре года работы программы составила свыше 600 миллионов рублей», — уточнил мэр.

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