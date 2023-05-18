Москва 18 мая 2023, 19:54 «Яндекс» представил центр по созданию складских роботов Компания «Яндекс» представила центр, в котором создают складских роботов «Яндекс Маркета» РИА «Новости»

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«Яндекс» представил центр по созданию складских роботов, где сейчас тестируют обновленную машину-инвентаризатора Spectro. Об этом глава робототехнического направления «Яндекс Маркета» Иван Калинов рассказал ТАСС.

Центр работает по трем направлениям, в том числе занимается проверкой разных гипотез, направленных на развитие новых продуктов. По словам Калинова, команда робототехники начала свою деятельность в центре этой весной и уже тестирует обновленную версию робота-инвентаризатора Spectro.

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Благодаря новым изделиям, которые проверяют на этой площадке, «Яндекс Маркет» сможет снизить траты на хранение товаров. Также компания повысит эффективность логистики и освободит кладовщиков от монотонной работы.

В центре в основном занимаются сборкой, производством любых роботов и деталей к ним, а также «обкаткой» важных рабочих сценариев. Затем сценарии перенесут на склад «Маркета» и в продакшен-решения компании.

«Третье — это проверка различных технологических и ресерч-гипотез, которые связаны с развитием наших новых продуктов», — отметил руководитель направления робототехники «Яндекс Маркета».

Центр имеет отдельный участок в тысячу квадратных метров, на котором находится тестовый полигон. Также есть зоны, где собирают и настраивают роботов.

Ранее в «Московской технической школе» открыли направление робототехники и сенсорики.