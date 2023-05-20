Москва 20 мая 2023, 16:52 Москвичам показали самые интересные археологические находки столицы последних лет Мэр Собянин: почти 90 тысяч находок пополнили археологические коллекции Москвы за 12 лет Сайт мэра и правительства Москвы

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Столичные археологи за последнее десятилетие обнаружили множество исторических предметов музейного уровня. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем блоге.

В последние годы возможности вести раскопки у московских археологов значительно расширились. Только в 2022 году специалисты исследовали 650 площадок, в том числе в историческом центре Москвы. В итоге за 12 лет в археологических коллекциях столицы появилось 90 тысяч находок.

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«Каждый артефакт — частичка истории города, расширяющая наши знания о быте, профессиях и традициях многих поколений москвичей», — отметил Собянин.

За пять месяцев этого года археологи, наблюдая за разными земляными работами, заметили свыше четырех тысяч артефактов. Одной из самых интересных находок стала медаль 1730 года в память о коронации императрицы Анны Иоанновны. Уникальный предмет обнаружили на территории городской клинической больницы № 23 имени Давыдовского, которую сейчас реконструируют.

Кроме того, на этом же месте археологи нашли кусок глиняной расписной игрушки-всадника XVI века. Несколько обнаруженных артефактов датируются XVIII веком, в частности гладкие расписные печные изразцы и белоглиняный подсвечник с ручкой, покрытый желто-зеленой поливой. Еще один фрагмент расписной статуэтки музыканта с гитарой из белой глины XVIII-XIX веков.

Судя по найденным заготовкам для костяных пуговиц, на месте больницы в XVIII веке располагалась косторезная мастерская. В военные времена, вероятно, работала мастерская, где изготавливали медные знаки.

«Об этом свидетельствуют найденные заготовки нагрудных знаков „Отличный артиллерист“ и „Гвардия“, учрежденного 21 мая 1942 года», — уточнил мэр.

Во время обычных ремонтных работ в Большом Гнездниковском переулке специалисты наткнулись на надгробную плиту Марии Плещеевой с некрополя утраченной церкви Николая Чудотворца в Гнездниках. А не так давно на Гоголевском бульваре археологи в хозяйственной яме обнаружили кремневое орудие эпохи неолита — нож или наконечник дротика примерно IV тысячелетия до нашей эры.

Все найденные исторические ценности планируют передать в фонды музеев Москвы.

Ранее москвичам рассказали о темпах развития музеев и выставочных пространств столицы.